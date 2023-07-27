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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Merkez Bankası, Milyonları Çift Haneli Enflasyonla Ezmeye Devam Edecek

Ekonomi Haberleri

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini eleştirerek, hükümetin düşük ücretlerle çalışan milyonları çift haneli enflasyonla ezdiğini belirtti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, " Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon beklentisini yüzde 58'e, gıda fiyatları enflasyon beklentisini ise yüzde 61,5'e çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı. Öztrak'ın bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Merkez Bankası, bugün açıkladığı enflasyon raporunda; Hükümetin açlık sınırındaki asgari ücret ve altındaki ücretlerle çalışmaya mahkum ettiği milyonları, 2,5 yıl boyunca çift haneli enflasyonla ezmeye devam edeceklerini söylüyor. Sözün bittiği yerdir!"

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Kaynak: ANKA / Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Bankası Faik Öztrak Ekonomi Güncel Haberler

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