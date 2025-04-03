CHP'nin Boykot Çağrısı Kahramanmaraş'ta Tepkilere Yol Açtı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bazı firmalara yönelik boykot çağrısı, Kahramanmaraş'taki esnaf ve vatandaşların tepkisine yol açtı. Konuyla ilgili konuşan esnaflar, boykotların ticarete zarar vereceğini ve bu tür siyasi çağrıların toplumda kutuplaşmayı artıracağını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta kent merkezinde faaliyet gösteren birçok esnaf, siyasetin ticarete karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Bazı iş yeri sahipleri ise boykot gibi girişimlerin esnafı yıldıramayacağını belirtti.

Vatandaşlar da boykota karşı gelerek Kahramanmaraşlı esnafların, iş yerlerinin siyasi çatışmaların dışında tutulması gerektiğini dile getirdi. Esnaf Ahmet Ceyhan, "Boykotun biz esnaflarımızı etkileyeceğini düşünmüyorum. Bizim esnaflarımız milli duygularla işlerini yerine getiren esnaflarız. Gelen misafirlerimize yardımlarımızı zaten yapıyoruz gerekli hizmetlerimizi yapıyoruz. Boykot konusunu siyasi partilerin yapmakta olduğu durumu kınıyorum" dedi.

Müşteri Mustafa Buğday, "Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin yerli ve milli markaları boykot etmesini anlam vermiyorum. Partinin kendisi ile çeliştiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Esnaf Hüseyin Güdük, "İsrail'in mallarının satılmasını istemiyoruz. İsrail malları boykot etmemiz gereken durum olurken kendi mallarımızı mı boykot etmeliyiz böyle bir şey düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Selahattin Akkurt, "Biz yerli ve milli olmaya devam edeceğiz. Esas boykot edilmesi gereken İsrail mallarıdır" dedi.

Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, "Biz yerli ve milli ürünleri tüketmeye tercih ediyoruz. Boykot edilmesi gereken İsrail ürünleridir. Allah vatana millete zeval vermesin. Kendi ürettiğimizi ürünleri tüketmeyi tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ