CHP Milletvekilleri Fındık Alım Fiyatına Tepki Gösterdi

CHP milletvekilleri Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel, Sibel Suiçmez, Elvan Işık Gezmiş, Tahsin Ocaklı ve Murat Çan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına tepki gösterdi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "85 lira ziraat odalarının tespit ettiği maliyet fiyatıdır. Dün açıklanan bu fiyat ile fındık üreticisi bahçeye yığılmış kalmıştır. Bu yapılan üreticiye hakarettir. Bu hükümet adına rezalettir, Türkiye adına da ihanettir. Çünkü giden Türkiye'nin parasıdır… (Elindeki fındığı göstererek) Bunu bahçeden vatandaş verdi, dedi ki 'Bunu Meclis'e götür, onların yüzüne at' dedi. Ama bu bizim için o kadar kıymetli ki arkadaşlar. Bunu yerlere ve onların yüzüne dahi atamayız. Çünkü şu fındık onlardan bizim için çok daha kıymetli" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından fındık alım fiyatını açıkladı. Erdoğan, "Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Ravent için 82,50 TL olarak belirlendi" dedi.

CHP Ordu milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Samsun Milletvekili Murat Çan; TBMM'de yaptıkları açıklamada, fındık alım fiyatına tepki gösterdi.

"FINDIĞIN KAYMAĞINI BAŞKALARI YİYOR"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, fiyatın ancak maliyeti karşılayacağını belirtti. Torun, "Bu üretici 1 yıl boyunca ne yiyecek, ne içecek? Burada yapmak istediğiniz üreticinin alın terini çalmak ve yabancı firmalara peşkeş çekmek mi?" dedi.

Belirlenen alım fiyatının, fındık üreticisini yok saymak anlamına geleceğini belirtti ve "Fındıktan o firmanın elde ettiği gelir yıllık 14 milyar dolar. Bizim ihracat gelirimiz 2 milyar dolar civarında. Görülüyor ki fındığın kaymağını başkaları yiyor" diye konuştu. Torun, fındığın kilo fiyatının 100 lira olması gerektiğini vurguladı.

"FINDIĞIN ZATEN MALİYETİ BU FİYAT"

CHP'li Gezmiş, açıklanan fiyatın kabul edilebilir olmadığını ve ziraat odalarının da maliyet açısından daha yüksek fiyat beklediğini ifade ederek, "Fındığın maliyeti zaten bu fiyattır. Biz bunu aylardır anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

CHP'li Suiçmez de "Çok zor şartlar altında üretilen ve toplanan fındığın maliyetini bile karşılamayan bu fiyat, Trabzon fındık üreticisinin hakkını gasptan başka bir şey değildir. Bu iktidar hesap kitap bilmiyor. Bu iktidar bilime inanmıyor. Bu iktidar matematikten anlamıyor" diye konuştu.

"MİLLİ ÜRÜNÜMÜZ FINDIK YABANCI SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ"

CHP'li Çan, "Milli ürünümüz fındık yerli ve milli olduğunu iddia eden iktidar tarafından yabancı sermayeye peşkeş çekilmiştir" dedi. CHP'li Ocaklı, "Dün çaya verilen 11,3 lira bugün nasıl değerini kaybettiyse, yarın da fındığa verilen bu fiyatı hiçbir hükmü olmayacaktır. Enflasyonist olan bu ülkede tarım ve çiftçinin düşmanı olan bu iktidar onlar tarafında cezalandırılacaktır" diye konuştu.

CHP'li Adıgüzel ise elindeki yaş fındıkla yaptığı konuşmasında, "Bu verilen fiyat İtalyan kartelin fiyatıdır. Şu anda üretici bahçede, hatta fındık fiyatı belirlenmeden bahçeye girdi. Günlerdir fındık fiyatını bekliyordu. Biz düşük bir fiyat vereceklerini tahmin ettiğimiz şunu söylemiştik, her halde utanıyorlar fiyat söylemeye. Ama dün gördük ki bunları utanması da yok" diye vurguladı.

"BU FINDIK ONLARDAN BİZİM İÇİN ÇOK DAHA KIYMETLİ"

Adıgüzel, elindeki fındığı üreticinin kendisine, "iktidar yetkililerinin "suratını atması için verdiğini" kaydederek, şunları söyledi:

"85 lira ziraat odalarının tespit ettiği maliyet fiyatıdır. Dün açıklanan bu fiyat ile fındık üreticisi bahçeye yığılmış kalmıştır. Bu yapılan üreticiye hakarettir. Bu hükümet adına rezalettir, Türkiye adına da ihanettir. Çünkü giden Türkiye'nin parasıdır… (Elindeki fındığı göstererek) Bunu bahçeden vatandaş verdi, dedi ki 'Bunu Meclis'e götür, onların yüzüne at' dedi. Ama bu bizim için o kadar kıymetli ki arkadaşlar. Bunu yerlere ve onların yüzüne dahi atamayız. Çünkü şu fındık onlardan bizim için çok daha kıymetli."