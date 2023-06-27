CHP Milletvekili Umut Akdoğan: En düşük memur maaşı 28 bin 505 lira olmalı

TAMER ARDA ERŞİN

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu ve en düşük memur maaşında 10 yıl önceki standartlara dönmek için asgari ücretin 2,5 katının alınması gerektiğini belirterek, "2012 rakamlarına döneceksek, 11 bin 402 liradan 2,5 katlık fark aldığımızda en düşük memur maaşının 28 bin 505 lira olması gerekiyor" dedi. CHP'nin asgari ücret önerisinin 15 bin TL olduğunu anımsatan Akdoğan, "Bizim önerimizin üzerinden gidersek, yine 2012 standartlarına giderek 2,5 katını alırsak en düşük memur maaşının 37 bin 500 lira olması gerekiyor. Bu olur mu, makul mü, bu rakamlar çok mu büyük? Evet, bu rakamlar normal şartlar altında çok büyük. Ancak bu enflasyonist ortamda büyük değil" diye konuştu.

Umut Akdoğan, iktidarın yeni belirlediği asgari ücret ve en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi vaadiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Akdoğan, en düşük memur maaşının bayramdan sonra belirleneceğini hatırlatarak şunları söyledi:

"2012 yılında en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2,5 katı seviyesindeydi. Biz, seçim dönemi, bunu baz alarak, o günkü asgari ücretin 2,5 katını hesaplayarak, hiç değilse 10 yıl önceki standartları memurlarımız yakalasın diye bir öneride bulunduk. 5 Mayıs günü biz, en düşük memur maaşını 21 bin 265 lira olarak öngördük ve söz verdik. Hemen 6 gün sonra, 11 Mayıs'ta AK Parti sözcüleri dediler ki 'Madem onlara 21 bin 265 lira diyor, biz de 22 bin lira diyoruz'. Resmen 'onlar ne veriyorsa biz bir fazlasını veriyoruz'a getirdiler. Şimdi asgari ücret arttı, 11 bin 402 lira oldu. Biz, bu 11 bin 402 liranın da yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak yine hiç değilse 2012 rakamlarına döneceksek, 11 bin 402 liradan 2,5 katlık fark aldığımızda en düşük memur maaşının 28 bin 505 lira olması gerekiyor."

Akdoğan, CHP'nin asgari ücret önerisinin 15 bin lira olduğunu anımsatarak, "Bizim önerimizin üzerinden gidersek, yine 2012 standartlarına giderek 2,5 katını alırsak en düşük memur maaşının 37 bin 500 lira olması gerekiyor. Bu olur mu, makul mü, bu rakamlar çok mu büyük? Evet, bu rakamlar normal şartlar altında çok büyük. Ancak bu enflasyonist ortamda büyük değil. Bu rakamlar evet çok büyük, ancak madeni paranın basım masrafının madeni paranın değerinin altında olduğu bir ortamda çok büyük değil" dedi.

Akdoğan, alım gücünün düştüğüne de dikkat çekerek, "Yoksulluk sınırının 33 bin 750 lira olduğunu hepimiz biliyoruz. Yoksulluk sınırı 33 bin 750 liraysa bizim hem asgari ücret önerimiz hem de 2,5 katıyla çarpıp 2012 standartlarına dönüp bulduğumuz 37 bin 500 liralık en düşük memur maaşı önerimiz birbirini tutuyor" diye konuştu.