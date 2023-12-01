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CHP Milletvekili Şeref Arpacı, Bakan Şimşek'in İç Piyasa Açıklamasını Eleştirdi

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CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iç piyasanın daralacağı ve ihracat yapılması gerektiği açıklamasına tepki gösterdi. Arpacı, yanlış politikalar ve ekonomik sorunlar nedeniyle iç piyasanın bittiğini ve ihracatın nasıl yapılacağını sordu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak mutlaka dış pazar arayışına girsinler" sözlerini eleştirerek; "İç piyasa daralmadı. İç piyasa bitti, can çekişiyor. İhracat istiyorsunuz. Peki biz yanlış politikalar yüzünden döviz bazında rakip ülkelerden yüzde 45 daha pahalıyken, iş adamlarımız gideceği fuarlara vize alamazken, tekstil sektöründe 200 bin kişi işten çıkartılmış ve üretim her gün düşerken, kontrollü kur politikasına rağmen yüzde 60 enflasyonla ihracat nasıl yapılacak Sayın Bakan" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber'de katıldığı televizyon programında "İş alemine buradan TRT aracılığı ile seslenmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak mutlaka dış pazar arayışına girsinler" demişti.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, yaptığı açıklamada Bakan Şimşek'in sözlerine tepki gösterdi. Arpacı, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç piyasanın daha da daralacağını ve herkesin ihracat yapması gerektiğini, dış pazara yönelmesi gerektiğini söylemiş. Buradan kendisine seslenmek istiyorum. İç piyasa daralmadı. İç piyasa bitti, can çekişiyor. İhracat istiyorsunuz. Peki biz yanlış politikalar yüzünden döviz bazında rakip ülkelerden yüzde 45 daha pahalıyken, iş adamlarımız gideceği fuarlara vize alamazken, tekstil sektöründe 200 bin kişi işten çıkartılmış ve üretim her gün düşerken, kontrollü kur politikasına rağmen yüzde 60 enflasyonla ihracat nasıl yapılacak Sayın Bakan?"

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi Şeref Arpacı Milletvekili İhracat Politika Ekonomi Haberler

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