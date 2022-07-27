Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi hayata geçerse hangi araç kaç para olacak? CHP'liler bu tabloyu paylaşıyor - Haberler

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Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi hayata geçerse hangi araç kaç para olacak? CHP'liler bu tabloyu paylaşıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, motor hacmi 1600 cc ve altı olan otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi aracın kaç para olacağını gösteren bir tablo özellikle CHP'liler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarının faizine yönelik vaadinin ardından şimdi de motorlu taşıtlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin vaadiyle gündeme geldi.

DÖRTTE BİR ORANINDA İNDİRİM

Kılıçdaroğlu, önceki gece sosyal medya hesabından yayınladığı video ile motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu.

İLK OTOMOBİLİNİ ALANA SIFIR ÖTV

CHP lideri daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinin de halen geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, araç almayı düşünenlere de alımlarını bir süre erteleme çağrısında bulundu.

CHP'LİLER BU TABLOYU PAYLAŞIYOR

Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi otomobil markasında ne kadar indirim olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla ilgili hazırlanan bir tablo ise özellikle CHP'liler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

İşte paylaşılan o tablo;

CHP'lilerin paylaştığı tablo! Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi hayata geçerse hangi araç kaç para olacak

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Kemal Kılıçdaroğlu Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

ender türk :

birilerini bunalıma sokacaksınız......

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BeSu Yapım:

Hesapta hata var sanki 4 te 1 oranında indirim ötv 4 ise 3 olacak demektir.

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Yunus N N:

İlk kez araç alandan ÖTV alınmasın

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