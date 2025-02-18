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CHP lideri Özel: 74 yıldır ilk kez Cumhuriyet altını asgari ücretin altında kaldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel TBMM'deki parti grup toplantısında Türkiye'deki ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin düşüklüğünden şikayet eden Özel, Cumhuriyet altınının 74 yıl sonra ilk kez asgari ücreti aştığına vurgu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 yılı için belirlenen asgari ücret tutarının düşük kaldığına dikkat çeken Özgür Özel, 22 bin 104 lira olan asgari ücreti altınla karşılaştırdı.

"ASGARİ ÜCRET İLK KEZ TAM ALTIN ALAMAZ HALE GELDİ"

Asgari ücretlilerin geçim sıkıntısı çektiğini belirten Özel, konuşmasına şöyle devam etti: Asgari ücret 1951'de belirlendi ilk olarak. Asgari ücret ilk kez bu yıl bir Cumhuriyet altını alamaz duruma gelmiş. Bu 74 yılda ilk kez yaşanmış bir durumdur ve Erdoğan'ı Ayşe teyzem ile Mehmet amcama şikayet ediyorum.

Diyanet, asgari ücretlilerin ve emeklinin fitre alabileceğini fetva etti. Bunu yapanlara yazıklar olsun. Biz emekliye bir asgari ücret vereceğiz sözünü verdikten sonra onlar da biz de yapacağız dediler. 3 yıl hiçbir şey vermediler sonra 1000 TL verdiler. Emekliye verdikleri ikramiye et üzerinden hesaplandığında dörtte bire inmiş durumda.

CHP lideri Özel: 74 yıldır ilk kez Cumhuriyet altını asgari ücretin altında kaldı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunus kose:

haberin başlığını bile ters yazmışsınız yancılar

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