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CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Brezilya'dan getirilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na yanaştığını belirterek, ''İthal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştık. Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3'üncü ve 4'üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "vatandaşların sırtından et baronlarının zengin olduğunu" belirterek, şu açıklamayı yaptı; 'Aylardır devlet eliyle yürütülen et ve canlı hayvan ithalatında yaşanan vurgunu anlatıyoruz. Vatandaşın sofrasına girmesi gereken etlerin, belli büyük şirketler arasında pay edildiğini açıklıyor, yetkileri bu kirli çarkı durdurmaya çağırıyoruz. Ancak iktidar sahipleri duymazlıktan görmezlikten geliyor. Bu konuda yeni bir skandalı belgesiyle ortaya koyacağız. Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından Brezilya'dan ithal edilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat günü İskenderun Limanı'na yanaştığını gazeteci Sadettin İnan'ın yazısıyla öğrendik.

"4. SIRADA NAMET FİRMASI VAR"

Bu son parti canlı hayvan ithalatını inceledikçe skandalın boyutu ortaya çıktı. Çünkü ithal hayvanların verildiği şirketlerin listesine ulaştık. Liste başında 400 büyük baş hayvanla Köfteci Yusuf yer alıyor. 320 hayvanla 3. sırada ise Burger King'i bünyesinde barındıran TAB Gıda'nın alt şirketlerden biri olan EKUR A.Ş bulunuyor. Hemen ardından 4. sıradaki alıcı ise 240 büyükbaş hayvanla Namet firması bulunuyor. Piyasa dengesini bozduğu suçlamasıyla Rekabet Kurulu tarafından geçen yıl 72 milyon TL cezaya çarptırılan Namet aynı zamanda McDonald's'ın et tedarikçisi.

CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci YusufCHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen.

"UCUZ ET NEDEN KÖFTECİ YUSUF'A GİDİYOR"

Firmalara dağıtılan canlı hayvanların kilogram satış fiyatı ise sadece 175 Türk lirası. AK Parti iktidarı Et ve Süt Kurumu üzerinden ithal ettiği ucuz etleri doğrudan satışa sunsa, vatandaş en fazla 260-280 TL'den et alabilecek. Zaten, et ithalatını 'Vatandaş ucuz et yiyecek' propagandasıyla başlatmamışlar mıydı? O zaman milyarlarca lira harcanarak getirilen ucuz ithal etler neden vatandaşın mutfağına değil de özel şirketlerin kasasına giriyor? Neden ucuz et vatandaşa değil de Köfteci Yusuf'a, Burger King ve McDonald's'ın tedarikçilerine gidiyor?

"BÜYÜK VURGUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Diğer yandan et ithalatıyla yerli üreticimizi çökerten, yerli üretimi baltalayan iktidar, milyarlarca lira kaynağı yabancı çiftçinin cebine dolduruyor. Hâlbuki ithalata harcanan devasa para, Türk çiftçisine destek olarak verilse, ucuz yem imkanı sağlansa, hem yerli üretim aratacak hem de vatandaş ucuz et imkanına kavuşacak. Görüldüğü gibi Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle yürütülen et ve canlı hayvan ithalatında kazanan seçilmiş belli büyük firmalar ve yabancı çiftçiler. Türk üreticisi ise bitme noktasında. Vatandaşımız ise kasabın önünden geçemiyor. Bu kışın soğuğunda ucuz et kuyruklarında bekliyorlar. Daha geçen günlerde Erzurum'da -5 derecede saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlarımızın içler acısı hali basına yansıdı. İthal et üzerinden yapılan büyük vurgunun peşini bırakmayacağız.'

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Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat dural:

Ye Kürküm ye!

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Haber YorumlarıMGk:

Namet de fişini çekti geçmiş olsun

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