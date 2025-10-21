Haberler

CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Mahmut Tanal, 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa'daki maaş oranlarını örnek göstererek Türkiye'de asgari ücretin en az 55 bin lira olması gerektiğini söyledi. Tanal, "Bu bir lütuf değil, hak teslimidir" ifadeleriyle adil ve insanca yaşanabilir bir ücret çağrısında bulundu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yeni yılda belirlenecek asgari ücretin en az 55 bin lira olması gerektiğini söyledi. Avrupa'daki milletvekili maaşlarıyla asgari ücret oranlarını örnek gösteren Tanal, "Bu bir lütuf değil, hak teslimidir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

2026 yılına sayılı aylar kala Türkiye'de gözler yine asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Yeni yılda geçerli olacak ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üçlü masada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu süreçte siyasi partiler ve temsilcilerinden de art arda açıklamalar gelirken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"AVRUPA'DA MİLLETVEKİLİ MAAŞI..."

Tanal, Avrupa'daki ülkelerde milletvekili maaşlarıyla asgari ücret arasındaki farkın ortalama dört kat olduğunu belirterek Türkiye için de benzer bir oranın uygulanması gerektiğini belirtti. CHP'li vekil paylaşımında "Avrupa'da milletvekili maaşı ile asgari ücret arasındaki fark ortalama dört kattır. Almanya'da milletvekili maaşı 11 bin 800 euro, asgari ücret 2 bin 200 eurodur. Fransa'da 7 bin 600 euroya karşılık 1.800 euro, Hollanda'da 10 bin 100 euroya karşılık 2 bin 490 euro, Polonya'da ise 12 bin 800 zlotiye karşılık 4 bin 660 zloti asgari ücret verilmektedir" dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 55 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Avrupa ortalamasına göre farkın yaklaşık 4,15 kat olduğunu belirten Mahmut Tanal, Türkiye'deki oran üzerinden yaptığı hesapla asgari ücretin en az 55 bin lira olması gerektiğini savunarak "Türkiye'de milletvekili maaşı 229 bin 676 liradır. Aynı oran uygulandığında asgari ücretin en az 55 bin lira olması gerekir. Bu hesap siyaset değil, matematik ve adalet hesabıdır. Anayasa'nın 55. maddesi devlete, çalışanların insanca yaşamasını sağlayacak ücret verme yükümlülüğü yükler" ifadelerine yer verdi.

"BU BİR LÜTUF DEĞİL, HAK TESLİMİDİR"

Tanal, açıklamasını "Artık halkın alın teriyle geçinen milyonlar için gerçekçi, adil ve insan onuruna yakışır bir ücret belirlenmelidir. Bu bir lütuf değil, hak teslimidir" sözleriyle noktaladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir

Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.