CHP'li Tanal, asgari ücret için rakam önerdi: En az 55 bin lira olmalı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yeni yılda belirlenecek asgari ücretin en az 55 bin lira olması gerektiğini söyledi. Avrupa'daki milletvekili maaşlarıyla asgari ücret oranlarını örnek gösteren Tanal, "Bu bir lütuf değil, hak teslimidir" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

2026 yılına sayılı aylar kala Türkiye'de gözler yine asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Yeni yılda geçerli olacak ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üçlü masada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu süreçte siyasi partiler ve temsilcilerinden de art arda açıklamalar gelirken, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"AVRUPA'DA MİLLETVEKİLİ MAAŞI..."

Tanal, Avrupa'daki ülkelerde milletvekili maaşlarıyla asgari ücret arasındaki farkın ortalama dört kat olduğunu belirterek Türkiye için de benzer bir oranın uygulanması gerektiğini belirtti. CHP'li vekil paylaşımında "Avrupa'da milletvekili maaşı ile asgari ücret arasındaki fark ortalama dört kattır. Almanya'da milletvekili maaşı 11 bin 800 euro, asgari ücret 2 bin 200 eurodur. Fransa'da 7 bin 600 euroya karşılık 1.800 euro, Hollanda'da 10 bin 100 euroya karşılık 2 bin 490 euro, Polonya'da ise 12 bin 800 zlotiye karşılık 4 bin 660 zloti asgari ücret verilmektedir" dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 55 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Avrupa ortalamasına göre farkın yaklaşık 4,15 kat olduğunu belirten Mahmut Tanal, Türkiye'deki oran üzerinden yaptığı hesapla asgari ücretin en az 55 bin lira olması gerektiğini savunarak "Türkiye'de milletvekili maaşı 229 bin 676 liradır. Aynı oran uygulandığında asgari ücretin en az 55 bin lira olması gerekir. Bu hesap siyaset değil, matematik ve adalet hesabıdır. Anayasa'nın 55. maddesi devlete, çalışanların insanca yaşamasını sağlayacak ücret verme yükümlülüğü yükler" ifadelerine yer verdi.

"BU BİR LÜTUF DEĞİL, HAK TESLİMİDİR"

Tanal, açıklamasını "Artık halkın alın teriyle geçinen milyonlar için gerçekçi, adil ve insan onuruna yakışır bir ücret belirlenmelidir. Bu bir lütuf değil, hak teslimidir" sözleriyle noktaladı.