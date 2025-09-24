Haberler

CHP'deki kriz sonrası borsada sert düşüş

CHP'deki kriz sonrası borsada sert düşüş
Güncelleme:
CHP'deki kriz sonrası borsada sert düşüş
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin çalışmalarının durdurulması talebi sonrası BIST 100 endeksinde sert düşüş yaşandı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin çalışmalarının durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliği'ne ve Sarıyer Birinci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderdi. Yazıda, il kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkemenin tedbiren verdiği eski kararına aykırı olduğu savunuldu.

Kararın basına yansımasının BIST 100 endeksi 11.352 puandan 11.133 puana kadar geriledi.

"BORSADA SERT HAREKETLER MEYDANA GELİYOR"

CHP Genel Sayman'ı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, düşüşe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AKP güdümündeki yargı, ekonomi üzerindeki en büyük vesayet olmuştur. Kanun dışı yargı kararlarıyla rezervler satılıyor, borsada sert hareketler meydana geliyor. İstanbul kurultayına yargı darbesi teşebbüsüyle borsada sert satışlar yaşandı. Hisseleri düşük seviyeden kimler aldı? Borsa yükselişe geçince kimler sattı? Yarım saat içinde bu vurguna kimler imza attı?"

CHP'deki kriz sonrası BIST 100'de sert düşüş

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErcan Aksan:

kendi pisliğinizi başka bir partiye veya hükumete yıkmak size yakışırdı zaten Yargı sizin lehinize karar verince adalet yerini buldu aleyhinize karar verince AKP yargısı ne güzel hayat etme bulma dünyası ama Gürsel Tekin'i bile yalandan iftiradan şikayet edecek duruma getirdi ettiğinizi çekiyorsunuz çekeceksiniz de

Haber YorumlarıSerkan:

bizim ekonomi herçekten pamuk ipliğine bağlı, bu bitmez daha ispatlandı

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ekonomi sanki çok iyide. Kim takar BIST'i ? İktidar hırsı yüzünden ekonomi batma noktasına geldi. Pembe tablo arkasında kara delik var.

