CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, Badem Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da badem üreticilerinin sorunlarını dinledi. Bir üretici, "Giderimiz, tarım ilaçları yüzde 300-350 artarken bugün beklediğimiz fiyat maalesef çok düşük açıklandı. Yani bugünkü piyasa oranına baktığımızda mazot yüzde 200-300 artarken bizim bademimiz yüzde 40-50 artmış. Bademleri dalda mı bırakalım toplayalım mı arasında gidip geliyoruz" diye tepki gösterdi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da badem yetiştiricisinin sorunlarını dinledi. Bir üretici, Tutdere'ye şunları söyledi:

"2023 badem sezonu açıldı hayırlısıyla. Maalesef üzüntülüyüz. Sebebine gelince bizim girdi fiyatlarımız, giderimiz, tarım ilaçları yüzde 300-500 artarken bugün beklediğimiz fiyat maalesef çok düşük açıklandı. Yani bugünkü piyasa oranına baktığımızda mazot yüzde 200-300 artarken bizim bademimiz maalesef yüzde 40-50 artmış. Biz bu girdi fiyatlarıyla, işçi fiyatlarıyla nasıl baş edeceğiz, ne yapacağız bilemiyoruz. Elektrik faturaları, sulama maliyetleri ortada. Gübreleme ortada. Ortalama her şey yüzde 300 artı. Maalesef üzüntülüyüz. Bademleri dalda mı bırakalım toplayalım mı arasında gidip geliyoruz. Böyle bir ortamda böyle keyifsiz bir durum var. Halbuki bademimiz milli ve yerli olan ürünümüz maalesef fındık kadar ya da kayısı kadar önemsenmiyor. Maalesef Adıyaman olarak unutulan bir kentiz. Adıyaman bademde de unutuldu. Tütüne alternatif denilen badem maalesef dalda toplanmayacak hale geldi."

Tutdere ise hükümete çağrıda bulanarak, şunları kaydetti:

"Şu anda Adıyaman'ın gerçekten son dönemlerde en önemli gelir kaynaklarından birisi olan badem bahçesindeyiz. Çiftçimizi dinledik. Bugün AK Parti hükümeti günlerdir merakla heyecanla beklenen çiftçinin, badem üreticisinin beklediği fiyatları açıkladı. Ancak yine vatandaşı, çiftçiyi hayal kırıklığına uğratan bir fiyatla karşı karşıya kaldık. Badem çok zahmetli bir tarım ürünü. Vatandaşın özellikle tarım girdi maliyetlerinin fahiş bir şekilde artmış olması Adıyaman'da da Türkiye'nin diğer bölgelerinde de badem üreticisini çok ciddi bir şekilde mağdur etti. Üretici badem için taban fiyat olarak 180-200 arasında fiyat beklerken, bugün açıklanan fiyat 160 ila 170 arasında. Bu gerçekten çiftçiyi şok etti ve bütün Adıyaman'da, özellikle Adıyaman'daki badem üreticilerini ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu hükümet zamlarıyla vatandaşı hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Çiftçi soruyor: Biz bu ağaçları binbir emekle yetişirdik, ne yapalım sökelim mi, diyor. Biz de buradan hükümete çağrı yapıyoruz. Siz badem üreticisini neden mağdur ediyorsunuz? Neden badem üreticisinin emeklerinin karşılığını verecek bir fiyatı açıklamıyorsunuz? Zamlarınızla vatandaşımız, çiftçimiz inim inlerken siz fiyat açıklarken yandaşlarınıza bol keseden verirken çiftçiye neden böyle cimrilik yapıyorsunuz? Neden alın terinin karşılığını vermiyorsunuz? Çiftçi hakkını istiyor. Çiftçi alın terinin karşılığını istiyor. Çiftçimiz binbir emekle yetiştirmiş olduğu bu bademin hakkını istiyor, tam karşılığını istiyor."