CFE 2025 Fuarı, Halı Sektöründe Rekor Katılımla Başarıya İmza Attı

Dünya halı sektörünü İstanbul'da bir araya getiren CFE Carpet and Flooring Expo 2025, Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı ile sektörde büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'de tüm sektörler açısından fuarcılık açısından kısmen durgun geçen bir yılın ardından toplam satılan alan, katılımcı firma sayısı, ülke sayısı ve ziyaretçi sayısı yönü ile bir önceki fuara göre yüzde 20 üzerinde artışlar sergileyen fuar, başarıları ile göz kamaştırıyor.

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen halı ve yer kaplamaları sektörünün dünyadaki en önemli buluşmalarından birisi olan CFE Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarına, 18 ülkeden 145'i yabancı olmak üzere 600 firma ve firma temsilciliği ile bu yıl rekor bir katılım gerçekleşti. Afganistan, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hindistan, İran, Kazakistan, Mısır, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'den de firmaların stant açtığı fuar, ziyaretçi sayısı ile de rekor kırdı. 7-10 Ocak tarihleri arasında açık kalan fuarı her gün on binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti.

Halı sektörüne can suyu oldu

İlk kez 2023 yılında düzenlenen CFE Uluslararası Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, bu yıl alan olarak da büyütüldü. Bu yıl 120 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşen fuarın salon sayısı da 3 salon daha artırılarak 11 salona çıkarıldı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen fuar, kurulan iş bağlantıları açısından da çok verimli geçti. Sektördeki görece durgun bir dönemin ardından açılan fuar, adeta halı ihracatçıları için can suyu oldu.

CFE 2025 Türkiye'nin başarısı

Fuarı değerlendiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, elde edilen başarının Türkiye'nin başarısı olduğunu söyledi. Başkan Kaplan, "Daha önce bizler fuar için başka ülkelere gidiyorduk. Daha doğrusu tüm dünya bu ülkelere geliyordu. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği sektörümüzdeki dünyanın en büyük fuarını İstanbul'da gerçekleştirmeyi başardık. Artık tüm dünya, halı fuarı için İstanbul'a geliyor. Fuarla ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağladık. Dövizimiz dışarı gitmiyor, üstüne ülkemiz döviz kazanıyor. Bu hepimizin başarısıdır, Türkiye'nin başarısıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep'in payı büyük

Fuara en yoğun katılımın Gaziantep'ten gerçekleştiğine dikkat çeken GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Kaplan, "Bu önemli fuara Birliğimiz üyesi 185 firma katılarak stant açtı. Fuar alanının yaklaşık yüzde 20'si yabancı katılımcılara satılmış olup, Türk katılımcıların kullandığı alanın ise yüzde 80'e yakını Gaziantepli firmalar tarafından satın alınmıştır. Dolayısıyla Birliğimizin yanında Gaziantepli halı üreticisi ve ihracatçılarının da fuarın bu başarısında büyük payı var. Tüm halıcılarımızı tek tek kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP