Cezayir ve Nijer, Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ramazandan sonra başlıyor

Güncelleme:
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile yaptığı görüşmenin ardından Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin inşasına ramazandan sonra başlayacaklarını açıkladı. İki ülke güvenlik ve enerji alanında iş birliği konularında anlaşmaya vardı.

Cezayir ve Nijer'in "Trans- Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi"ne (TSGP) ramazandan sonra başlayacağı belirtildi.

Cezayir resmi haber ajansına (APS) göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ülkeyi ziyaret eden Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile ikili görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tebbun basın toplantısında iki ülkenin Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin Nijer topraklarından geçecek bölümünün inşasına ramazan ayından sonra başlanması konusunda anlaştığını duyurdu.

Tebbun, Cezayir Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi Sonatrach'ın Nijer'den geçecek olan boru hattı projesini yöneteceğini belirtti.

İki ülke arasında yaklaşık 10 aydır süren düşük diplomatik temsil dönemine atıfta bulunan Tebbun, "Bu ziyaretle, iki ülke arasında soğuklukla nitelenen olağan dışı bir dönemi kapatıyoruz" dedi.

Tebbun Nijerli mevkidaşı ile güvenlik ve enerji alanındaki iş birliğinin yanı sıra mesleki eğitim, askeri eğitim ve üniversite eğitimi alanlarındaki iş birliği konularında da mutabık kaldıklarını belirterek, "Nijer ile nesillerdir bizi birleştiren dostluğu koruyacağız" dedi.

Öte yandan Nijer Devlet Başkanı Tchiani ise Cezayir'de bulunmasının, ülkesinin Cezayir ile kardeşlik ilişkilerini ve ikili işbirliğini güçlendirmeye verdiği önemi yansıttığını ifade etti.

