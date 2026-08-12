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Cezayir'den Türkiye'ye LNG Gemisi Ulaştı

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan 'Ougarta' adlı LNG gemisi, 10 Ağustos'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne ulaştı. 2017 yapımı, 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, Türkiye'ye doğalgaz taşıdı.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, 10 Ağustos saat 17.44'te Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

Kaynak: AA
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