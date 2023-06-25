Ceyhan Belediyesi Personeline Bayram İkramiyesi Artırıldı

Ceyhan Belediyesi, Türkiye'de 2 bin lira olarak uygulanan bayram ikramiyesini, Ceyhan Belediyesi Personel AŞ'deki 410 personel için 2 bin 750'şer lira olarak belirledi. Toplamda 1 milyon 782 bin 50 lira ikramiye ve tediye ödemesi yaptıklarını vurgulayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, bayramın huzurlu ve güvenli geçmesi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Ceyhan Belediyesi, Türkiye'de 2 bin lira olarak uygulanan bayram ikramiyesini, Ceyhan Belediyesi Personel AŞ'deki 410 personel için 2 bin 750'şer lira olarak belirledi. Bayram öncesi toplamda 1 milyon 782 bin 50 lira ikramiye ve tediye ödemesi yaptıklarını vurgulayan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kurban Bayramı'nızı kutlar, ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. İyi ki varsınız" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çalışma arkadaşları için bayram ikramiyesi miktarını artırdı. Ceyhan Belediyesi, Türkiye'de 2 bin lira olarak uygulanan bayram ikramiyesini, Ceyhan Belediyesi Personel AŞ'deki 410 personel için 2 bin 750'şer lira olarak belirledi. Ceyhan Belediyesi, 159 memura 2 bin 242'şer lira, kadrolu 34 personele ise 2 bin 970'şer lira Kurban Bayramı ikramiyesi ödedi. Belediye, kadrolu memurlara 5 bin 794'er lira da tediye ödemesi yaptı.

Ceyhan'da kurban kesim yerleri de belirlenirken bayram için tüm önlemler alındı. Temizlik İşleri ekipleri Ceyhan'ın tüm sokaklarında çalışma yaparken kurban kesim alanları temizlendi, atık alanları kireçlendi. Zabıta ekiplerinin sıkı kontrolden geçirdiği kurban kesim yerlerinde dezenfekte aracı ile kesim ve atık alanlarının rutin sterilize işlemleri de yürütüldü.

Atık toplama ve alan temizlikleri için özel bir ekip kuran Başkan Erdem, "Ekiplerimiz aralıksız sahada olacak. Kadın Eli ekibimiz, esnafımıza ve Ceyhanlı komşularımıza dağıttığı atık poşetlerini ve zabıta ekiplerimizin kesim alanlarına dağıttığı atık poşetlerini düzenli olarak toplayacak, alanların temizliğini sağlayacak" diye konuştu.

Zabıta ekiplerinin kaçak kesim işlemlerini engellemek ve kesim alanlarının kurallara uygun çalışması için bayram bitimine kadar sıkı denetim halinde olacağını söyleyen Başkan Erdem, bayramın huzurlu ve güvenli geçmesi için tüm önlemleri aldıklarına dikkat çekti.