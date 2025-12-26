Cevdet Yılmaz: Ocakta enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız, 30'un belki az üstünde. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte 30'un altını, yani 20'li rakamları göreceğiz Allah'ın izniyle. Hesabımız beklentimiz bu yönde. Gelecek yılın sonunda hedefimiz yüzde 20'nin altı, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile beraber Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 'Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Ödülleri Takdim Töreni'ne katıldı. Törende, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve iş dünyasından isimler de yer aldı.

'HİÇBİR DÖNEMDE ESNAFI YALNIZ BIRAKMADIK'

Yılmaz, Ahiliğin ortaya koyduğu kadim değerlerin; dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel rekabet çağında ticaret hayatına yol gösteren ahlaki referanslar olduğuna işaret ederek, "Ahiliğin günümüz temsilcileri olan esnaf ve sanatkarlarımız, bugün 2 milyon 275 bine ulaşan sayılarıyla ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Mahallesini tanıyan, müşterisiyle güven ilişkisi kuran, emeğinin karşılığını ölçü ve hakkaniyetle alan bu anlayış, toplumsal bağları güçlendirmekte ve ekonomik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunmaktadır. Diğer taraftan devletimiz de hiçbir dönemde esnafını yalnız bırakmamış, destek mekanizmaları, teşvikler, krediler ve düzenleyici adımlarla esnafımızın ayakta kalmasını ve güçlenmesini esas alan bir yaklaşımı benimsemiştir. 2026 bütçemizde de aynı anlayışla hareket ettik. Dünyanın zor bir dönemindeyiz. Bir taraftan pandemi sonrası dünya kendine gelebilmiş değil. Dünyadaki şartları dikkate almadan Türkiye ekonomisine yapılan yorumların hakkaniyetli olmadığını ifade etmek istiyorum. Uluslararası kurallar, kurumlar zayıflıyor. Bunun yerine her ülkenin kendi başına aldığı kararlar ön plana çıkmaya başladı. Eski liberal dünya artık yok. Bu yeni ortama biz de esnafımızla, 86 milyon hazır olmak durumundayız. Sadece ticaret savaşları değil, kuzeyimizde Ukrayna-Rusya, güneyde İsrail soykırımları ve Gazze'de yaşananlar, 'Güçlüysem istediğim her şeyi yaparım' anlayışı dünyada yaygınlaşıyor. Biz en güçlü şekilde zalimin karşısında mazlumun yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

'OVP'NİN ANA EKSENİ ENFLASYONLA MÜCADELE'

Yılmaz, bu yıl ekonominin en az yüzde 3,3 büyüme kaydedeceğini belirtti. İlk 9 ayda 3,7'lik bir büyüme olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İstihdamımız artmaya devam ediyor. Az önce anlatmaya çalıştığım zor tabloya rağmen, ihracatımız 271 milyar doları buldu, en son rakamımız. Yıl sonu bunu da aşacak bir rakam gelir. Hizmet ihracatımız 222 milyar dolara ulaştı. Topladığımızda Türkiye, 393 milyar dolara yakın mal ve hizmet ihraç eden bir ülke haline geldi. Toplam ekonomik büyüklükte şu anda, bu yıl sonu itibariyle yapılan uluslararası tahminlere göre dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olacağız. 'Satın alma gücü' denen bir hesap var. Ona göre ise dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olacağız. Türkiye güçlü bir şekilde yola devam ediyor. Kim ne derse desin. Bu; sıkıntılarımızın olmadığı, sorunlarımızın olmadığı anlamına elbette gelmiyor. Dünyada sıkıntısız ülke var mı? Sorunsuz ülke var mı? Elbette sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Bunlarla da güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. En önemli sorunumuz tabii enflasyon. Enflasyon da hükümetimiz tarafından önceliklendirilmiş durumda. Şu anda, Orta Vadeli Programımızın (OVP) ana eksenini enflasyonla mücadele oluşturuyor. Bu konuda da epeyce bir mesafe aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen yıl mayıs ayında zirveyi görmüştü, 75,5'a kadar yükselmişti enflasyon. O tarihten bugünlere, kasım enflasyonuna geldiğimizde 31 civarında olduğunu görüyoruz. 44 puandan fazla bir enflasyon oranında düşüş oldu. Temel mallarda yüzde 20'nin altına düştü enflasyon oranı. Ama hizmetler, kira gibi hususlar biraz daha inatçı kalemler. Onları da kırıyoruz. Onlarda da bir düşüş seyri başladı. Bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız, 30'un belki az bir şey üstünde. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte, 30'un altını yani 20'li rakamları göreceğiz, Allah'ın izniyle. Hesabımız, beklentimiz bu yönde. Gelecek yılın sonunda hedefimiz yüzde 20'nin altı, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmak. Buna göre yol haritamızı oluşturmuş durumdayız" diye konuştu.

'SİSTEMİMİZDE 2 MİLYON 273 BİN KAYITLI ESNAFIMIZ VAR'

Bakan Bolat ise Ahilik haftası boyunca Kırşehir'de dolu dolu programlarla esnafın, sanatkarların konularını masaya yatırdıklarını söyledi. 23 yıldan Türkiye ekonomisini 7,5 kat büyüttüklerini kaydeden Bolat, "Kişi başına milli gelirde de 5,5 kat civarında bir büyüme sağladık. Böylece ekonomideki üretim hacmini, satış hacmini büyüterek esnaflar, çiftçilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız ve tabi emeklilerimiz için geliri büyütmeyi başardık. Dünya bu dönemde öyle çok büyük bir ilerleme sağlayamadı. Büyümede ve dış ticarette zayıf bir dünya performansı var. Bugün 2 milyon 273 bin kayıtlı esnafımız var sistemimizde ve 3 bine yakın esnaf odamız var. 82 birlik, 13 federasyon ve tabi ki Bendevi Palandöken Bey'in başkanlığını yaptığı TESK var. Diğer tarafta esnafımıza destek olmak, onların mali ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Birlikleri Kooperatif Birliği (TESKOMB) var. TESKOMB'la biz esnafımıza her an destek veriyoruz. 2013'te 1,6 milyon esnaf vardı. Şu anda kayıt sayısı 2,5 milyona ulaştı. TESKOMB ve TESK idarecileri ve üyeleriyle Antalya'da bir araya geldik. Burada destekler noktasında bekleyen dosyalarla ilgili, 'Yıl sonuna kadar bunlar işleme alınacak' müjdesini vermiştik. İnşallah 2026 yılı başlarında da finans maliyetinin daha da aşağıya düşürülmesi için Halk Bankası'nın çalışma yaptığını müjdelemiştik. İnanıyoruz ki esnafımıza destek ekonomiye nefes demektir. Bu açıdan her zaman bunu gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

'5362 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Bolat, esnafın ödemelerinin vadesinin 3 yıldan 4 yıla çıkarıldığına dikkat çekerek, "Taksit ödemeyi 3 ayda birden 6 ayda bire isteğe bağlı olarak çıkardık. Bütün bu kolaylıklar esnafımızın daha iyi hizmet yapması ve mali şartlarının iyiyle çıkması için yaptığımız desteklerdir. Bizim dönemimizde esnafımız 23 yılda tam 4,5 milyon kezden fazla hükümetimizin finans desteklerinden istifade etti. Bu rakam toplam 718 milyar liraya çıkmıştı. 718 milyar lira bugün için 20 milyar dolar demektir. Ama verildiği yıllar itibariyle baktığımızda o zamanki ortalama kurlarla çok daha yüksek. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik çalışmaları devam ediyor. 2025-2029 Esnaf ve Sanatkar Strateji Belgesi'yle kanunumuzda yapılacak değişiklikler 6'ncı Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda kamuoyuyla paylaşılacak" diye konuştu.