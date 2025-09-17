Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'da Türk İş Dünyası Buluşması'na Katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 'Türk İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bişkek temaslarımız kapsamında, Kırgızistan'da yatırımları ve projeleriyle ülkemizi başarıyla temsil eden iş insanlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımı ve 1 milyar dolara yakın 95 projeyi üstlenen firmalarımız, Türkiye–Kırgızistan ekonomik ilişkilerinin lokomotifi konumunda. Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, özel sektörümüzün karşılaştığı zorlukların çözümü ve yeni fırsatların hayata geçirilmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kırgızistan'ın refahına katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.