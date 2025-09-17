Haberler

Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'da Türk İş Dünyası Buluşması'na Katıldı

Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'da Türk İş Dünyası Buluşması'na Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek 2 milyar dolarlık yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı. Türkiye-Kırgızistan ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için iş insanlarına destek sözü verdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 'Türk İş Dünyası Buluşması' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bişkek temaslarımız kapsamında, Kırgızistan'da yatırımları ve projeleriyle ülkemizi başarıyla temsil eden iş insanlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımı ve 1 milyar dolara yakın 95 projeyi üstlenen firmalarımız, Türkiye–Kırgızistan ekonomik ilişkilerinin lokomotifi konumunda. Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda, özel sektörümüzün karşılaştığı zorlukların çözümü ve yeni fırsatların hayata geçirilmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kırgızistan'ın refahına katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Zorlu maç öncesi Galatasaray'a neler dedi neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.