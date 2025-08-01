Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO'su Mikheil Lomtadze'yi Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO'su Mikheil Lomtadze'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz kurucu ortağı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze ile görüştü. Yılmaz, Türkiye'ye yatırım yapacaklarını belirten Lomtadze'ye başarılar diledi. Lomtadze, Türkiye'deki KOBİ'ler için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz kurucu ortağı, CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kaspi.kz CEO'su ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze'yi kabul etti. Kaspi.kz'nin Türkiye'ye yatırım yapmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Yılmaz, Kaspi.kz ve Hepsiburada'ya başarılar diledi.

Mikheil Lomtadze ise, Kaspi'nin yenilikçi ürün ve servislerle müşterilerin ve KOBİ'ler başta olmak üzere iş ortaklarının hayatlarını kolaylaştırma ve iyileştirme misyonunu Türkiye'de de uygulamayı amaçladıklarını belirterek Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, bu iki ülke arasında doğacak yeni fırsatlardan fayda sağlayacağına inandığının altını çizdi.

Türkiye'de yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Mikheil Lomtadze, hedeflerinin fintech, e-ticaret, nakitsiz ödemeler ve daha fazlasını kapsayan inovatif servisler inşa etmek olduğunu belirtti.

Kaspi.kz, Hepsiburada'nın çoğunluk hissesini 2025 yılı başında devralmış, mart ayında da Rabobank'ın Türkiye'deki iştiraki Rabobank A.Ş.'yi bünyesine katmak için hisse alım sözleşmesi imzalamıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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