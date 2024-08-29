Cevdet Yılmaz: 'İşgücü Uyum Programı', yol gösterici olacaktır

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Zamanın ruhuna uygun, yeni bir perspektifle tasarlanan 'İşgücü Uyum Programı', çalışmaya adım atmayı kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve yol gösterici olacaktır. Vatandaşlarımızın becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde iş bulma şansını artıracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) 'İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, güncellenecek Orta Vadeli Program'ı (OVP) eylül ayının ilk haftası kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını belirterek, "Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek ve kalıcı refah artışı sağlamaktır. İstihdam, OVP'nin ana konularından olmaya devam edecektir. İstihdam, ekonomik ve sosyal bakımdan temel göstergelerden biridir. Bir yandan dezenflasyon sürecimizi sürdürürken, diğer yandan istihdamı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz. Yatırım ve üretimle büyüyen, istihdam ve ihracatla güçlenen bir Türkiye için çalışıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlerken beşeri sermayemizi en önemli zenginliklerimizden birisi olarak görüyoruz. Sahip olduğumuz genç, dinamik ve yetenekli nüfusu, eğitimden istihdam politikalarına her alanda desteklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

'SADECE BUGÜNÜN İHTİYAÇLARINA BAKMIYORUZ'

Ekonomi programı kapsamında istihdamı güçlendirirken, çalışma hayatında yaşanan küresel dönüşüme de seyirci kalmadıklarını aktaran Yılmaz, "Yeşil ve dijital dönüşüm, iş gücü piyasasında köklü değişimlere yol açarken, çalışanların sürekli yeni beceriler edinmelerini zorunlu kıldığı bir gerçek. Diğer taraftan, yenilikçi çalışma modelleri yaygınlaşıyor. Geleneksel iş yapma biçimlerinin değiştiğini ve iş hayatında yeni bir dinamizm oluşturduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, mesleki eğitim başta olmak üzere istihdama ilişkin politikalarımızı şekillendirirken sadece bugünün ihtiyaçlarına bakmıyoruz. Geleceğin oluşturacağı şartları da dikkate alarak programlarımızı şekillendiriyoruz. Örneğin, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojilerin artan kullanımı, bazı iş kollarının dönüşümüne, hatta ortadan kalkmasına neden oluyor. Bununla birlikte yenilikçi ve teknoloji odaklı yeni iş alanları doğuyor. Bu dönüşüm çağında istihdamda arz-talep dengesinin sağlanmasına her zamankinden daha fazla önem veriyoruz; Bir taraftan iş arayanlar, diğer taraftan çalışan arayanlar. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde mesleki eğitimin çerçevesini, çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla gözden geçirerek, ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden tasarlamıştık. Temel amacımız, eğitim sistemimiz ile iş gücü piyasamız arasında çok daha güçlü bir örtüşme sağlamaktır" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZA YENİ FIRSATLAR SUNULACAK'

Genel eğitim sisteminin yanı sıra; İŞKUR'un düzenlediği eğitim ve kursların, iş gücünün niteliğini artırmaya ve milyonlarca kişiyi iş ya da işletme sahibi yapmaya devam ettiğini ifade eden Yılmaz, "İŞKUR'un son 20 yıldaki dönüşümü takdire şayandır. Bugün diğer çalışmalarına yeni bir program ekleyerek yoluna devam ediyor. Bugün lansmanını yaptığımız 'İşgücü Uyum Programı'yla insanımıza farklı mesleklerin, beceri ve girişimciliğin kapılarını açarken, kariyerlerine ilk adımlarında da destek olacağız. 'İşgücü Uyum Programı'; iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşlarımız, özellikle kadınlar ve gençler için önemli bir fırsattır. Bu programın merkezinde, iş hayatına katılım sağlayamamış; ancak potansiyeli olan vatandaşlarımızı iş dünyasına entegre etmek var. Program ile çalışma hayatında vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunulacak, eğitim almaları ve aynı zamanda tecrübe kazanmaları sağlanacak. Eğitim konuları finansal okuryazarlıktan etkili iletişime, iş sağlığı ve güvenliğinden kariyer yönetimine geniş bir yelpazede kişisel gelişim imkanı sunacaktır" dedi.

'KATILIMCILARA GÜNLÜK NET ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışma alanları arasında; geri dönüşüm ve atık yönetimi, engelli, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı, doğal yaşam alanlarının restorasyonu, ağaçlandırma ve tarımsal üretim, hayvancılık gibi alanların bulunacağını belirterek, "'İşgücü Uyum Programı' kapsamında çalışma hayatına adım atan vatandaşlarımız, yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Böylece program kapsamında bir taraftan kamu kurumunda tecrübe edinirken, aynı zamanda başka bir işte daha çalışmaları mümkün olacak. Programın ilk 4 haftası 5 gün, geri kalanında haftada 3 gün çalışarak, 140 gün sürmesi planlanıyor. Katılımcılara günlük net asgari ücret ödenecek ve kısa vadeli sigorta primleri (yüzde 5,5 prim oranı) sağlanacaktır. 'İşgücü Uyum Programı'ndan öğrencilerimizin faydalanmasının da önünü açıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken, bir taraftan da çalışma hayatında tecrübe kazanacak ve harçlıklarını çıkarabilecekler. Program, daha az maliyetle daha fazla kişiye ulaşma imkanı sunacak ve iş arayanların yeteneklerini geliştirerek özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracaktır. Bu yeni yaklaşımla, hem iş gücü piyasamızı daha dinamik hale getirecek hem de vatandaşlarımızın kariyerlerinde sağlam adımlar atmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

'İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ARAÇ'

İstihdamı artırmak ve iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştırmak amacıyla daha önce de çeşitli programları hayata geçirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Bunlarla ilgili etki değerlendirmesi yaptık ve sonucunda yeni yaklaşımlar geliştirdik. 'Toplum Yararına Programlar' gibi aktif iş gücü programlarından etkinlik ve verimlilik çıktıları alınmış, iş gücü piyasası için en faydalı olacak şekilde değişikliğe gidilmiştir. 'Toplum Yararına Programlar'a artık sadece afet ve acil durumlarda başvurulacaktır. Bugün başlattığımız 'İşgücü Uyum Programı' ise içerik itibariyle çok farklı. Zamanın ruhuna uygun, yeni bir perspektifle tasarlanan 'İşgücü Uyum Programı', çalışmaya adım atmayı kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve yol gösterici olacaktır. Vatandaşlarımızın becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde iş bulma şansını artıracaktır. 'İşgücü Uyum Programı', eylül ayında açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren OVP hedefleriyle de örtüşecek şekilde hazırlanmıştır. 12'nci Kalkınma Planımız ve OVP doğrultusunda güçlü ve sürdürülebilir bir iş gücü piyasası oluşturmak, istihdamı artırmak ve iş gücümüzü daha nitelikli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 'İşgücü Uyum Programı'nın, işsizlikle mücadelede önemli bir araç olarak öne çıkacağına; ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİ MESLEKLERE UYUMU SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülkenin en büyük zenginliklerinden birinin, insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, "İnsan kaynağımızı, iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımlarla daha etkin hale getirmek ve yeni mesleklere uyumunu sağlamamız gerekiyor. Bu potansiyeli doğru bir şekilde değerlendirmenin, sadece bugünün değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmede anahtar role sahip olduğunu biliyoruz. Sahip olduğumuz genç, dinamik ve yetenekli nüfustan, etkin bir şekilde faydalanmamız gerekiyor. Bugün tanıtımını yaptığımız, 'İşgücü Uyum Programı'nın en önemli amaçlarından birisi de çalışmayan ve üretmeyen insan kaynağını, çalışma hayatına alıştırarak üretime katılmasını sağlamaktır. 'İşgücü Uyum Programı' kısaca; özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin, iş gücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmak amacıyla düzenlenen programlardır. Bu programın nihai hedefi, iş gücüne katılımı ve istihdamı artırmaktır" dedi.

'İSTERLERSE AYNI ANDA BAŞKA İŞLERDE DE ÇALIŞABİLECEKLER'

Dünyanın dört bir yanında iş gücü piyasalarının hızlı bir değişimden geçtiğine işaret eden Işıkhan, "Dijitalleşme, uzaktan çalışma ve esnek iş modelleri, artık yeni normallerimiz oldu. Türkiye olarak bu dönüşüme gözümüzü kapatamayız. İnşallah, hazırladığımız 'İşgücü Uyum Programı' da bu anlayışın bir yansıması olacak. Program, vatandaşlarımızı iş hayatına hazırlayarak, yeteneklerini geliştirmelerine, mesleki beceriler kazanmalarına ve ekonomik bağımsızlıklarını elde etmelerine olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda da iş ve özel yaşam dengesini sağlamada sıkıntı çektiği için istihdama katılmada sorunlar yaşayan gruplar için çalışma hayatına uyumu destekleyen bir program olacaktır. Bu programdan faydalanan kullanıcılar, isterlerse aynı anda başka işlerde de çalışabilecek. Özellikle kadınlar ve gençler için iş hayatına katılımı teşvik eden bir program olacaktır" diye konuştu.