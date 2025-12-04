Cevdet Yılmaz: İhracatımızı 282 milyar doların üzerine çıkaracağız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılında küresel ticaretteki fırsatlardan azami ölçüde yararlanarak ihracatımızı 282 milyar ABD dolarının üzerine çıkarıp, dünya mal ihracatındaki payımızı daha yüksek bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine ve zayıf dış talep koşullarına rağmen ihracatımızda yükseliş eğilimi sürmektedir. İhracatımız kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artmış, yıllıklandırılmış değeri 270,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise 122,5 milyar dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz. Böylece kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatımızın 393 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2026 yılında küresel ticaretteki fırsatlardan azami ölçüde yararlanarak ihracatımızı 282 milyar ABD dolarının üzerine çıkarıp, dünya mal ihracatındaki payımızı daha yüksek bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. İhracatta ticaret diplomasi girişimlerimizin yanı sıra, ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, markalaşma, yeşil ve dijital dönüşüm ile finansman desteklerini önceliklendirerek ticaretin derinleştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.