Cevdet Yılmaz Gaziantep'te İş Dünyası Buluşması'na Katıldı

'İŞ DÜNYASI BULUŞMASI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te sanayiciler ile bir araya geldi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nda 'İş Dünyası Buluşması'na katılan Yılmaz'a; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve iş insanları katıldı.

'ENFLASYONDA İYİYE GİDİYORUZ'

Burada konuşan Cevdet Yılmaz, "Uyguladığımız bir programımız var. Bu program, bir istikrar programıdır. Fiyat istikrarına, enflasyonu düşürmeye odaklı bir programdır. Programın ana çerçevesi ve istikameti bellidir. Bu çerçeveye bağlı kalmak kaydıyla, her kesimle açık bir iletişim kurmaya hazırız. Yaklaşımımız selektiftir; seçici ve hedef odaklıdır. Makro ekonomik dengeleri bozmadan, gerekli adımları atmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla hareket ettik, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Dünya ekonomisi, maalesef iyi bir dönemden geçmiyor. IMF tahminlerine göre dünya ekonomisi bu sene sadece yüzde 2,8 büyüyecek. Hatta bu rakamın da altında gelme ihtimalinden de bahsediliyor. Dünyadaki ticaret artışı ise sadece 1,7 olacak deniliyor. Dünya Ticaret Örgütü, IMF'den daha kötümser durumda. Onlar, 'eksiye gidecek' diyorlar. Böyle bir ortamdayız. Küresel ekonominin ne durumda olduğunu unutmamamız lazım. Bizim için tabii Avrupa çok önemli ancak Avrupa'da uzun süredir durgun gidiyor. Burada da arzu ettiğimiz ölçüde özellikle Avrupa'da bir büyüme ve canlanma görmüyoruz. Jeopolitik olarak da maalesef iyi bir dönemde değiliz. Buna rağmen Türkiye ekonomisi yoluna devam ediyor. Çok şükür geçen yıl büyüme ile devam ettik. Bu yılın da ilk çeyreğinde 19 çeyrektir üst üste büyümeyi başardık. Türkiye ekonomisi istikrar içerisinde büyümeye devam ediyor. Orta Vadeli Programımızın 4 tane temel amacı var. Birincisi ve en önceliklisi, enflasyonu düşürmek. Yüksek enflasyon hem devlet için hem özel sektör için olumsuz bir durumdur. Belirsizlik oluşturuyor, öngörülebilirliği bozuyor. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek, herkes için en doğrusu. Düşük enflasyon birçok olumlu durumu kendisi ile beraber getiriyor. Enflasyonda iyi gidiyoruz. Geçen yılın mayıs ayında 75,5'e kadar yükselmişti. Bu mayıs ayı, tam 12 aylık süreçte 35,4'e kadar düştü. Enflasyonda 40 puanın üzerinde bir gerileme oldu. Demek ki dünyadaki bu kadar olumsuzluğa rağmen programımız çalışıyor. Bu yılın sonunda ise yüzde 20'li bir rakamdan bahsedeceğiz inşallah. Gelecek yıl yüzde 10'lu rakamlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki yılda tek haneli rakamlara ulaşacağız inşallah" diye konuştu.

'EN TEMEL AMACIMIZ, DEPREMİN YARALARINI SARMAK'

Cevdet Yılmaz, en temel amaçlarından birisinin de depremin yaralarını sarmak olduğunu ve bu yıl sonu itibarıyla deprem bölgesindeki işlerin büyük oranda biteceğini ifade etti. Yılmaz, "Dile kolay, gerçekten 100 milyar doları aşan bir yük ile kamu karşı karşıya. Son 3 yıldaki tabloya baktığınız zaman, her yıl 30-35 milyar dolar harcama yapılıyor. Bu harcamalar devlet bütçesinden yapılıyor ve tabii bu da bütçe açıklarımızı bir miktar yukarı çekiyor. Ama bunlar geçici. Bu yıl sonu itibarıyla deprem bölgesindeki işlerimizi büyük oranda tamamlamış olacağız" dedi.

'MERKEZ BANKASI REZEVLERİ TOPARLANDI'

Cevdet Yılmaz, "Son dönemde Türkiye içinde bazı siyasi tartışmalarla birlikte, haksız bir güvensizlik algısı oluşturulmaya çalışıldı. Aynı dönemde, ABD Başkanı Trump'ın yeni tarifeleri ilan etmesi küresel ölçekte finansal risk algısını artırdı. Bu gelişmeler, Türkiye'ye ilişkin göstergelere de yansıdı; rezervlerde bir miktar gerileme yaşandı, ülke risk primi olarak bilinen CDS oranlarında yükseliş görüldü. Ancak son haftalarda bu trend tersine dönmüş durumda. Merkez Bankamızın rezervleri, son açıklanan verilere göre 155,9 milyar dolara ulaştı. Bu seviye, önceki dönemde 132-133 milyar dolara kadar gerilemişti. Yeniden güçlü bir toparlanma sağlandı. CDS dediğimiz ülke risk primi, kamunun ve özel sektörün dış borçlanmalarında ödeyeceği faiz oranlarını etkileyen kritik bir göstergedir. 2 Nisan'da Trump'ın tarifeleri açıklamasından önce CDS 309 seviyesindeydi, açıklamayla birlikte 379 seviyesine kadar yükseldi. Sadece Türkiye değil, tüm gelişmekte olan ülkelerin risk primleri bu dönemde arttı. Ancak bugün, itibarıyla CDS'imiz yeniden 287 seviyesine kadar geriledi. Bu, ciddi bir iyileşmenin göstergesidir. Finansal piyasalarda bir normalleşme sürecindeyiz ve önümüzdeki 1-2 ay içinde daha sağlıklı bir zemine oturacağımızı rahatlıkla ifade edebilirim. Programımızın dört temel hedefi bulunuyor. Birinci hedefimiz, enflasyonu düşürmek ve finansal istikrarı güçlendirmektir" diye konuştu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,