Cevdet Yılmaz: Amacımız, ülkemizi tercih eden yatırımları daha ileri seviyeye taşımak

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılının ilk Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında, 10 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan YOİKK Eylem Planı'na ilişkin gelişmelerin ele alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Toplantıda Sayın Cevdet Yılmaz tarafından 39 eylem maddesinden oluşan Eylem Planında yer alan 26 eylemde, 2026 Şubat ayı itibarıyla yüzde 50 ve üzerinde bir tamamlanma oranına erişildiği ifade edilmiştir. Eylem Planı kapsamında tamamlanan veya önemli mesafe kaydedilen eylemlerden bazıları şunlardır: Şirketlerin insan kaynaklarıyla ilgili süreç ve operasyonlarında dijital uygulamaların kullanılmasına ilişkin hukuki güvence sağlanması amacıyla 27 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7555 sayılı Kanunla, İş Kanununun 109'uncu maddesinde değişiklik yapılmış, iş ilişkisinde yapılacak bildirimlerin yalnızca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) sistemi üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Sektörün talebi doğrultusunda 7 Ağustos 2025 tarihli düzenleme ile KOBİ tanımı güncellenmiş, böylelikle KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye yükseltilmiştir. 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesi 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş, 2 Ocak 2026 tarihinde işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirleyen yetki belgeleri verilmiştir. Özellikle ticari olarak yaygınlaşmanın zor olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere fiber altyapının artırılması amacıyla, sabit ve mobil işletmecilere ilave yükümlülükler getirilmiştir. Sanayinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararları ile TL cinsinden kredi büyüme sınırına ilişkin istisna kapsamı genişletilmiştir."

'YERLİ VE MİLLİ BİR KAYIT SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI'

Eylem Planı kapsamında tamamlanan veya önemli mesafe kaydedilen diğer eylemler de şöyle sıralandı: "Yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında 3 Kasım 2025 tarihli Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır. 25 Kasım 2025 tarihinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, rüzgar ve güneş enerjisi dışındaki tüm enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim tesisleri kapasite tahsislerinden muaf tutulmuştur. Üretim ve tüketim tesisinin aynı yerde olduğu lisanssız yenilenebilir enerji projelerine başvurularda öncelik tanınmıştır. İhracat finansmanının güçlendirilmesi kapsamında Hazine Destekli Kefalet Sistemi aracılığıyla ihracat finansmanının güçlendirilmesine yönelik olarak 2025 yılında ihracatçılara sağlanan kredi imkanı 58,6 milyar TL'ye yükseltilmiş, Küresel Tedarik Zinciri Desteğine ilişkin Genelgede düzenleme yapılmış, Referans Ticari Faiz Oranları (CIRR) desteğinin kapsamı genişletilmiştir. Sanayi tesislerinin çevresel performansının güçlendirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması, temiz üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ayrıca yeşil finansman imkanlarına erişim imkanının kolaylaştırılması amacıyla Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme Sistemi Aralık 2025 itibarıyla devreye alınmıştır. Yargıda bilirkişilik sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Bilirkişilik Siciline Kabule İlişkin Usul ve Esaslar 2025 Yılı Bilirkişilik Başvuru İlanı ile birlikte 23 Aralık 2025 tarihinde yayımlanmıştır. Türk vergi mevzuatı karbon içerikli vergiler bakımından gözden geçirilmesi kapsamındaki teknik düzeydeki çalışmalar tamamlanmıştır. Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda değişiklik taslağına ilişkin uluslararası norm ve standartları gözeten teknik düzeydeki çalışmalar nihai hale getirilmiştir. Türkiye Yeşil Taksonomisi'nin hazırlanması amacıyla teknik düzeydeki mevzuat çalışmaları tamamlanmış, ulusal ve uluslararası karbon kredilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi amacıyla geliştirilecek yerli ve milli bir kayıt sistemi yazılımına yönelik çalışmalara başlanmıştır."

'324 ÖNCELİKLİ YATIRIM KONUSU BELİRLENDİ'

Ulusal Sanayi Alanları Master Planı doğrultusunda sanayi alanlarının genişletilmesi çalışmaları kapsamında 13 ilde toplamda 59 bin 19 hektar büyüklüğünde 16 sanayi alanı tespit edildiği ve bu alanların 'Yatırım Alanı' olarak ilan edildiği vurgulanarak, "2025 yılında Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda 81 il için her biri dört alandan oluşan toplam 324 öncelikli yatırım konusu belirlenmiş olup 398 başvurunun değerlendirme süreci sürdürülmektedir. 2026 Yerel Kalkınma Hamlesi Destek Programı çağrısı ise, 20 Şubat 2026 tarihinde açılmış, başvuru tarihleri 2 Mart-15 Mayıs 2026 olarak belirlenmiştir. Kamu ve özel sektör arasında verimli bir istişare platformu olan YOİKK'te, iş dünyası öncelikleri dikkate alınarak katılımcı bir şekilde oluşturulan ve yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan YOİKK Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı