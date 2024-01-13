Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Solar Enerji Sistemleri Hakkında Seminer Düzenledi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Hem ekonomimize hem geleceğimize katkı sağlamak için bu yatırımlardan mutlaka faydalanmalıyız. Bu yatırımlar sadece kar elde etmek amacıyla değil aynı zamanda doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşüm sağlayacak özellikle solar enerji sistemi hem dünyamızı hem ülkemizi hem de bölgemizi ciddi şekilde ilgilendiriyor" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, KOSGEB Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üyeler katıldı.

"Bu yatırımlardan mutlaka faydalanmalıyız"

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Değerli üyelerimiz, bu tür projelerde lütfen yer alın. Hem ekonomimize hem geleceğimize katkı sağlamak için bu yatırımlardan mutlaka faydalanmalıyız. Bu yatırımlar sadece kar elde etmek amacıyla değil aynı zamanda doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve geri dönüşüm sağlayacak özellikle solar enerji sistemi hem dünyamızı hem ülkemizi hem de bölgemizi ciddi şekilde ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

"Küçük KOBİ'lerin KOSGEB'in can suyuna ihtiyacı var"

Geleceğin doğru yapılanmalar ve doğru yatırımlar ile şekillenebileceğini ifade eden Başkan Ahmet Çetin, "Bölgemizde sürdürülebilir bir yaşam sağlayabilmemiz için mutlaka ve mutlaka yenilikçi ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren küçük KOBİ'ler yeni girişimcilerin KOSGEB'in can suyuna ihtiyacı var. Haftada bir gün en az Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir yetkilinin olmasını isterim. Üyelerimizin de sorularına ivedilikle dönüş yapalım" şeklinde konuştu.

"Hizmet için varız"

Ahmet Çetin, "Ne olursa olsun, KOSGEB veya diğer işlemler ile ilgili olarak sadece Odamızdan aldığınız hizmetler ile ilgili değil yapacağınız tüm işlemler ile ilgili kafanıza takılan her konuyu Oda'ya gelin, bizler sizi doğru yerlere yönlendirelim. Biz burada üyelerimize hizmet için varız" dedi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in konuşmasının ardından KOSGEB Kobi Uzmanı İbrahim Taha Çeykel sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi. Çeykel, Yeşil Sanayi Destek Programı ile ilgili, başvuru koşulları, destek verilecek alanlar, destek miktarları, doğru başvuru nasıl yapılmalı gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından gerçekleşen sorun cevap kısmı ile program sona erdi. - TEKİRDAĞ