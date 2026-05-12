Haberler

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Polonya Varşova'da

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Polonya Varşova'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Polonya'daki Büyükelçi Rauf Alp Denktaş'ı ziyaret ederek, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaretin geliştirilmesi için iş birliği fırsatlarını ele aldı. Çetin, bölgenin sanayi gücüne dikkat çekti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda üyesi iş adamlarından oluşan heyet, Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'ı makamında ziyaret etti.

Varşova Ticaret Müşaviri Nevra Genç ve Can Berat Özeri'in de katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette Başkan Çetin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyetleri, üye potansiyeli, bölgenin üretim gücü ve sanayi altyapısı hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Çerkezköy'ün Türkiye sanayisindeki stratejik konumuna dikkat çeken Başkan Çetin, bölgenin özellikle üretim, ihracat ve yatırım açısından önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

"Önemli katkı sağlayacak"

Başkan Çetin konuşmasında, "Çerkezköy ve bölgemiz, güçlü sanayi altyapısı ve ihracat kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaktadır. Polonya ile ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi, üyelerimiz için yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları oluşturacaktır. Bu tür temasların, karşılıklı ticaret hacminin artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Fikir alışverişinde bulunuldu

Bölge ve Oda tanıtımının ardından Büyükelçi Rauf Alp Denktaş da Polonya'nın sanayi alanındaki gelişmişlik düzeyi, üretim kapasitesi ve ihracat odaklı ekonomik yapısı hakkında heyete bilgiler aktardı. Türkiye ile Polonya arasındaki ticari ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini belirten Büyükelçi Denktaş, önemli iş birliği fırsatlarının bulunduğunu ifade etti. Program kapsamında ayrıca, üyelerin aktif şekilde rol alabileceği ithalat ve ihracat süreçleri değerlendirilirken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Çetin, nazik ev sahipliği ve değerli paylaşımlarından dolayı Büyükelçi Denktaş'a teşekkür ederek, gerçekleştirilen ziyaretin bölge iş dünyası adına verimli ve önemli bir temas olduğunu belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZeynep Çolak:

Güzel bir gelişme elbette bu tür temaslar önemli fakat ben çok merak ediyorum Polonya'daki elektrik faturalarının bizimkinden daha ucuz olması bu ayrıntının heyete iletilip iletilmediğini hiç sormuş muyuz İlginç buldum ben bunu daha geçen hafta bir haberde okudum da Varşova'ya giden heyetimiz acaba bu konuda da bilgi aldı mı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErsin Sezen:

Polonya ile iş yapabilmek mi. Geçen sene de gitseler aynı şeyler söylüyorlardı. Hiçbir sonuç çıkıyor mu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAysu Özyağcı:

Ahmet Çetin gibi adamlar hep dışarı çıkıp geziyorlar ama Türkiye'deki kadın girişimcilere hiç destek vermiyor musunuz ya. Polonya'ya gitmek ne işe yarıyo bize, önce kendi ülkemizi düzeltsek daha iyi olmaz mı. Erkekler hep böyle, kendi çıkarları için uçak biletini hemen buluyorlar ama kadınlar fabrika açmak istese görürsün nafile derler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Galatasaray, Avrupa'da sadece Bayern Münih'e geçildi

Tek rakipleri Bayern Münih!
Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak

Milyonların beklediği organizasyonda daha önce görülmemiş bir ilk
Gençlerbirliği, Trabzonspor karşısında 18 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Trabzonspor'u yenerlerse 18 yıl sonra bir ilk olacak

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
Anderson Talisca sezonu kapadı

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu