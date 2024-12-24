Cengiz Holding, 2025 hedefleri doğrultusunda AR-GE yatırımlarını artırıyor

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, ekonomik duraksama döneminden çıkış beklentisiyle şirketlerinin AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek, "2025'te ekonomik büyümenin yeniden ivme kazanmasını, yapısal reformların devam etmesiyle yatırım ortamının daha da iyileşmesini bekliyoruz." dedi.

"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cengiz, küresel ekonominin 2024'te çalkantılı bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Salgının hemen ardından patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'da dengeleri altüst eden İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının bu çalkantıda etkili olduğunu aktaran Cengiz, tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 2024'ün, Türkiye'nin ekonomik politikasının olumlu sonuçlarını almaya başladığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Cengiz, ekonomi yönetiminin enflasyonist ortamı kontrol altına almak için uyguladığı sıkı para politikalarının ekonomide soğumayı sağladığını belirterek, "Biz de küresel ticaretin yeniden şekillendiği bu dönemde, jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederek risk yönetimi stratejilerimizi sürekli olarak güncelliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik büyümenin yavaşladığı dönemlerde inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımların öneminin arttığına işaret eden Cengiz, "Biz de son 5 yıllık dönemde yaptığımız gibi 2024 yılı boyunca faaliyette bulunduğumuz tüm iş kollarında yerli ürün ve üretim oranımızı artırmak için AR-GE faaliyetlerimizi artırdık." dedi.

2025'te sürdürülebilirlik, şirketlerin ve ülkelerin önceliği olmaya devam edecek

Cengiz, ekonomi yönetiminin sıkı para politikaları ve enflasyondaki düşüş eğilimiyle 2025'te faiz oranlarının düşmesinin beklendiğine dikkati çekerek, "2025'te ekonomik büyümenin yeniden ivme kazanmasını, yapısal reformların devam etmesiyle yatırım ortamının daha da iyileşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Şirketin 2024'te büyüme hedeflerine ulaştığını ve yeni yatırımlarla istihdamı artırdığını vurgulayan Cengiz, şunları kaydetti:

"2025'te iç dinamikler kadar dış dinamiklerin de ekonomi ve para politikalarında etkili olacağını düşünüyorum. Merkez Bankasının Orta Vadeli Programı'nın meyvelerini vermeye başlaması, birçok büyük ekonomide faiz indirimlerinin devam edecek olması, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi ve jeopolitik istikrarı sağlama yolunda atılacak her adımın Türkiye'ye ve yatırım iklimine olumlu yansıması olacak. Tabii sürdürülebilirlik, şirketlerin ve ülkelerin ajandalarında öncelikli konumda yer almaya devam edecek."

Holding enerjide yenilenebilir kaynaklara odaklanıyor

Cengiz, enerji sektöründe Türkiye'de 4 bin 848 megavat, toplamda ise 5 bin 328 megavat kurulu güce sahip olduklarını dile getirerek, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklandıklarını belirtti.

Orta vadede hedeflerinin üretimde kullanılan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması olduğunun altını çizen Cengiz, "Yenilenebilir santrallerimizi hibrite dönüştürerek verimliliklerini artırıyoruz. Bu yıl, Çerkeş'teki kapasite artırımı projemiz için Almanya'nın ikinci büyük bankası olan DZ Bank'tan yeşil finansman aldık. Cengiz Enerji, sanayi üretimi yapan kardeş şirketleri için de yenilenebilir enerji santralleri yatırımları yapıyor." diye konuştu.

Cengiz, yurt dışı yatırımlarına da devam ettiklerini aktararak, Özbekistan'da Taşkent ve Sirdaryo'daki doğal gaz çevrim santrallerinin ardından Cizzak'taki üçüncü santralin kurulumuna devam ettiklerini, söz konusu santralin tamamlanmasıyla Özbekistan'daki toplam kurulu gücün 1030 megavata ulaşacağını ifade etti.

Sanayi ve madencilikte büyüme hedefi

Cengiz, Holdingin sanayi ve madencilikte önemli projelere imza attığını dile getirerek, Türkiye'nin cevherden katot bakır üretebilen tek tesisi olan Eti Bakır İzabe ve Elektroliz Tesisi'nde modernizasyon yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yatırımla tesisin kapasitesinin yüzde 15 artırıldığını belirten Cengiz, "Ayrıca, zaten yasal sınırın altında olan emisyon değerlerimizde ek olarak yüzde 8'lik bir düşüş sağladık. Yine bu tesisimiz içinde bilye üretim tesisi kurduk. 8 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen bu tesis, farklı madencilik alanları için 9 farklı çapta, yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip." bilgisini paylaştı.

Cengiz, Elazığ'ın Maden ilçesinde kurulacak olan bakır flotasyon tesisinin iki yıl içinde faaliyete geçeceğini, 350 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisin yıllık 1 milyon ton bakır cevheri işleyeceğini aktardı.

Eti Alüminyum'da ise savunma sanayisi ve uçak gövdeleri için ham madde üretecek yeni haddehane yatırımının devam ettiğini anımsatan Cengiz, "3 milyar liralık yatırımla kurulacak olan tesiste ilk etapta 100 bin tonluk üretimle başlayacağız. Kapasiteyi 200-250 bin tona kadar çıkarma hedefimiz var." şeklinde konuştu.

Döngüsel ekonomi projeleriyle sürdürülebilirlik vurgusu

Cengiz, döngüsel ekonomi yatırımları kapsamında Küre'deki bakır üretiminden elde edilen piritin Mazıdağı'nda kobalt geri kazanımı için işlendiğini ve İngiltere'deki ICoNiChem tesisinde 99,99 saflıkta kobalt elde edildiğinin altını çizdi.

Teknoloji üretim şirketi NOVONIX ile yapılan son anlaşma sayesinde de bu kobaltın katot aktif malzeme üretiminde kullanıldığına değinen Cengiz, söz konusu projenin tüm dünyada sürdürülebilirliğe büyük katkı sağlayacağının altını söyledi.

Yurt dışı inşaat projeleri devam ediyor

Cengiz, Holdingin yurt dışındaki inşaat projeleriyle de büyümeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Slovenya'da Karavanke Tüneli'nin yapımının devam ettiğini ve projenin 2025'te tamamlanacağını belirten Cengiz, Bosna Hersek'te iki otoyol projesinin sürdüğünü, projelerin 2025 ve 2026'da tamamlanacağını aktardı.

Cengiz, Hırvatistan'da bir demir yolu projesi üzerinde çalışmaların devam ettiğini Azerbaycan'da ise iki otoyol projesi ile Zabuxçay Barajı'nın bu yıl tamamlandığını ifade etti.