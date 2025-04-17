Cemre Çarşısı, Emine Erdoğan'ın katılımıyla yarın başlıyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla alışverişi iyiliğe dönüştüren Cemre Çarşısı, yarın kapılarını açacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Cemre Çarşısı, 'Aile, İyilik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla 18-20 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüşeceği etkinlik; iş dünyasının yanı sıra moda sektörü, gastronomi, sanat ve spor dünyasından da uzman isimleri ağırlayacak. Tekstilden ev aksesuarına 70'i aşkın markanın katılacağı etkinlikten elde edilen gelir TOGEMDER'in sosyal yardım faaliyetlerinde ve projelerinde kullanılacak.

"Alışverişin iyilikle buluşacağı bir aktivite olacak"

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, Cemre Çarşısı'nın alışverişin iyilikle buluşacağı bir aktivite olacağını söyleyerek, "TOGEM-DER'in önemli faaliyetlerinden bir tanesi de Cemre Çarşısı. Cemre Çarşısı geçmişte iki kere düzenlenmiş. Bu sene biz üçüncüsünü düzenliyoruz. 18-19-20 Nisan'da Karaköy'de bulunan bir otel, İstanbul'da olacağız. Daha evvel aslında Cemre Çarşısı, Cemre'nin düştüğü günlerde yapılmış. Fakat bu sene Ramazan ayı ve bayram tatili dolayısıyla biraz daha ileri bir tarihe aldık. Fakat bu da bir avantaj oldu. İstanbul'da malum havalar ısındı, hareketlilik başladı, turizm hareketlendi. Turizmin kalbin aktığı bir bölgede misafirlerimizi ağırlamaya çalışacağız. Cemre Çarşısı bir alışveriş şenliği. Fakat sadece alışveriş olarak dikkate almamak lazım. Alışverişin iyilikle buluşacağı bir aktivite olacak. Sorumlu üretim ve bilinçli tüketim anlamında bir faaliyet olacak. Üretim yaparken firmaların ürünlere, çevreye zararlı olmasına özellikle dikkat ettik. Tüketimin de israfa kaçmayan bir tüketim olmasını önemsiyoruz. Bu seneki konseptimiz aile iyilik ve sürdürülebilirlik olacak. Biliyorsunuz 2025 yılı 'aile yılı' olarak ilan edildi. Aktivitelerimize ailelerin birlikte gelmesini önemsiyoruz. Stantlarımızı kiraya verirken, katılımcı firmaları belirlerken, aileye değer veren firmaları özellikle belirledik. İyilik zaten derneğimizin konsepti. 70 kadar standımız var. Bu stantları bir takım firmalara, yerli-yabancı üreticilere, kadın girişimcilere, deprem bölgesinden gelen misafirlerimize verdik" dedi.

"70 standımızda üretici firmalar kendi ürünlerini satacaklar"

Sekmen, 70 stantta üretici firmaların kendi ürünlerinin satışını yapacağını ifade ederek, "Buradan elde ettiğimiz gelirleri, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek üzere, burs vermek üzere, hastaların desteklerde bulunmak üzere, özellikle deprem bölgesindeki faaliyetlerimize devam etmek üzere kullanacağız. 70 standımızda üretici firmalar kendi ürünlerini satacaklar. Ayrıca bir takım aktiviteler olacak, kitap imza saatlerimiz olacak, workshoplar olacak. Workshoplar düzenlerken de sıfır atık ve sürdürülebilir mantığını öne çıkardık. Özellikle modacı arkadaşlarımız, modacı sanatçılar sıfır atık mantığıyla bir takım ürünler üretecekler. Gastronomi şeflerimiz de sıfır atık ve israfı önleme anlamında bir takım ürünler üretecekler" diye konuştu.