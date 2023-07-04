Çelebi Bandırma Limanı'nda Canlı Hayvan Tahliyesi Hızlı Sürüyor

Çelebi Bandırma Limanı yönetimi tarafından alınan önlemler sayesinde, Uruguay'dan gelen 26 bin 875 adet besilik sığırın bulunduğu gemi Bandırma Limanı'na yanaşarak hızlı bir şekilde tahliye ediliyor. Bandırma Kaymakamlığı, Belediyesi, Liman Başkanlığı, Gümrük Müdürlüğü ve Çelebi Bandırma Limanı ile yapılan görüşmeler sonucunda ortak karar alındı. Tahliye işlemleri için gerekli hazırlıklar tamamlandı ve gemi yanaştığında tüm ekipman ve personel hazır bulundu. Araçların liman kapısında değil gemi tahliye alanında bekletilmesi sağlandı. Tahliye işlemlerinin hızlandırılması için bir koordinasyon grubu oluşturuldu. Gemideki hayvanların tahliyesi sırasında zaman kaybı yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. Tahliye sürecinde yaklaşık 4.500 kişinin Bandırma'yı ziyaret etmesi ve konaklaması öngörülüyor.

Çelebi Bandırma Limanı'nda canlı hayvan tahliyesi yönetim tarafından alınan önlemler ile hızlı sürüyor

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BALIKESİR - Panama bandıralı Uruguaydan gelen 26 bin 875 adet besilik sığırın bulunduğu Nada (Livestock Carrier) adlı gemi Bandırma Çelebi Limanı'nın da 7 nolu rıhtıma yanaştı.

Uruguaydan gelen 26 bin 875 adet besilik sığırın bulunduğu Nada (Livestock Carrier) adlı gemi Bandırma Limanına yanaşarak 142 alıcıya teslimatı için Bandırma Çelebi Limanı yöneticilerin aldığı önlemler sayesinde tahliyeler hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Bandırma Kaymakamlığı, Bandırma Belediyesi, Bandırma Liman Başkanlığı, Bandırma Gümrük Müdürlüğü ve Bandırma Çelebi Limanı ile mal sahipleri temsilcileri ile gemi acentelerinin yapmış olduğu ikili ve çoklu görüşmeler neticesinde, öncelikle hayvan gemisinin tüm kontrollerinin Bandırma körfezi açığında yapılarak gümrük işlemlerinin bitirilip yanaştırılması şeklinde ortak karar alındı.

Geminin tüm kontrol ve beyanname işlemleri tamamlanana kadar, Bandırma halkının kokudan etkilenmemesi için şehre en uzak olan 3 nolu demir sahasında bekletilmeye alındı. Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğü'nün gerekli tüm evrakları gemi gelmeden önce kontrol ve teyidi, gemi yanaştığında resmi kontrolün ardından 30 dakika içinde tamamlanarak Çelebi Bandırma Limanı tarafından tahliyeye uygun tüm hazırlıkların gemi yanaşmasından en az 2 saat önce tamamlanarak ve gemi yanaştığında tüm ekipman ve personeliyle hazır olundu.

Hayvanları taşıyacak olan araçların liman kapısında değil gemi tahliye alanında yanaşmadan önce mümkün olan maksimum sayıda hazırda bekletilerek limana giremeyen araçlar ise Ayyıldız mahallesinde bekletilerek sırası gelen araç limana giderek yüklenmesi yapıldı. Araç sayısının olabilecek en yüksek adet ile hizmet verebilir halde hazırda tutulmasını sağlayan yönetim kapı giriş ve çıkış, plaka bildirimi gibi işlemlerin hızlandırılması için Gümrük Muhafaza Amirliği ile Çelebi Bandirma Limanı ve Nakliye şirketi arasında bir koordinasyon grubu oluşturuldu. Gümrüksel bir kısıt olan 300 kilonun altında ortalamada araç tartımında gemiye geri donup tekrar hayvan tahliye/yükleme operasyonunun vakit kaybına yol açması nedeniyle kantar yakınında bir padog oluşturularak işlemin burada gerçekleştirilmesi sağlandı.

Zaman kaybını sıfıra indirmek için yemek molalarında yemek alanına gidiş dönüş yerine geminin yanında tüm Çelebi ersoneli, alıcı, nakliyeci ve ilgili kişilere yemek servisi yapılarak tahliye işlemlerinin durmasına imkan sağlanmadı.

Nada gemisinin tahliyesi esnasında mal alıcıları, nakliyeciler ve ilgililer ile Bandırma'yı bir hafta içinde yaklaşık 4.500 kişinin ziyaret etmesi ve konaklaması öngörülmektedir.

Çelebi Holding Genel Müdürü Gürkan Bayır, "Hayvan gemileri gelmeden henüz yoldayken her türlü önlemi önceden alarak gelecek gemilerde bulunan hayvanların tahliyesini hızlandırdık. Bandırma'da hayvan gemileri en hızlı şekilde tahliye edilecek" dedi.