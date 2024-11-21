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Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

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Bazı madeni paralar, üzerinde yer alan kendine has özellikler ile koleksiyonerler için değerli hal alabiliyor. Almanya'da bu sene basılan Mecklenburg-Vorpommern temalı 2 Euro hatıra parası, internetteki ilan sitelerinde 653 Bin 928 TL kadar alıcı buluyor.

Bazı madeni paralar, üzerinde yer alan kendine has özellikler ve hatalı basımları nedeniyle koleksiyonerler için oldukça değerli bir hale gelebiliyor. Bu madeni paralara sahip olanlar da oldukça yüksek miktarlarda gelir elde edebiliyor.

MECKLENBURG-VORPOMMERN TEMALI 2 EURO

Almanya'da bu sene basılan Mecklenburg-Vorpommern temalı 2 Euro hatıra parası, internetteki ilan sitelerinde 18 bin Euro'ya (653 Bin 928 TL) kadar alıcı bulabiliyor.

Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

HAMBURG-ELBPHİLHARMONİE TEMALI 2 EURO

Hatalı basımı nedeniyle Hamburg-Elbphilharmonie temalı 2 Euro da 2 bin 500 Euro'ya kadar kazanç sağlayabiliyor.

Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

"ZAİNENDEN" HATALI BASIMLARI

Tam yuvarlak olmayan ve "Zainenden" ismi verilen hatalı basım madeni paralarada koleksiyoncular 100 Euro'ya kadar değer biçebiliyor.

Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

2019 YILINA AİT 5 CENT PARASI

2019 yılında dış kenarında bulunan yivin üstüne basılmış 5 Cent'ler ise 100 Euro'ya kadar alıcı bulabiliyor.

Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

"SPİEGELEİ" HATALI BASIMLARI

"Spiegelei" ismi verilen ve iç kısmı dış halkasından daha yüksek olan 2 Euro'luk madeni paralar da hatalı basımları sebebiyle büyük talep görüyor.

Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSer_hat:

Haberi yapan arkadaş kafayı yedin ellaaam.biz de madeni euro ne gezer.bir de kapak resmine 1 TL koymuş...

Yorum Beğen76
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Haber Yorumlarıfbozkurt:

bu haberi yazan şahsın da sizin haber sitenizinde madem alman parası konu neden resime türk parası koyuyorsunuz şeref yoksunları

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Haber YorumlarıSalim:

BİLİP BILMEDEN SALLAMAYIN...RESİMDEKİ PARALARIN HİÇ BİR ÖZELLİĞİ YOK PİYASADA BOLCA OLAN PARALAR..DEĞERLİ OLANI SADECE ÜZERİNDE KRALİÇE ELİZABETİN OLDUGU MONACO YAZAN PARALARDIR NOKTAA....

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Sahlanma donemi ama cebimizde bes kurus yok.ay sonu malum. neyse a habere dewam

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

bizde ne arar la Euro

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