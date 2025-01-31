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ÇAYKUR KİT Alt Komisyon Toplantısı Rize'de Başladı

ÇAYKUR KİT Alt Komisyon Toplantısı Rize'de Başladı
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) alt komisyon denetim toplantısı, Rize'de gerçekleştirildi. Toplantıya çeşitli partilerden milletvekilleri ve kamu temsilcileri katıldı.

ÇAYKUR KİT alt komisyon toplantısı Rize'de başladı.

Çay İşletimleri Genel Müdürcüğü (ÇAYKUR) Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyon denetim toplantısı gerçekleştirildi. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin Milletvekili Ali Kıratlı'nın başkanlığında başlayan toplantıya AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür üye olarak katıldı.

Toplantıya ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar da üye olarak katıldı. Toplantıya ayrıca Sayıştay Başkanlığı'ndan 4 denetçi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan 2 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Daire Başkanı, Türkiye Varlık Fonu Yatırım Departmanı'ndan 2 temsilci, ÇAYKUR'dan ise Genel Müdür Yusuf Ziya Alim Başta olmak üzere 9 temsilci katıldı.

"Bölgemiz değil ülkemiz açısından çok önemli bir ürün"

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının öncesinde konuşan TBMM alt komisyon başkanı Ali Kıratlı, "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alt Komisyon denetim toplantısını yapmak üzere ülkemizin güzide illerden Rize'deyiz. İnşallah alt komisyon toplantımızı bugün tamamlayıp buradan ayrılacağız. Bölgemiz değil ülkemiz açısından çok önemli bir ürün. İnşallah bugün biz iktidarıyla, ana muhalefet milletvekilleriyle, diğer milletvekilleriyle şirketimizin değerlerini, geldiği noktayı istişare edeceğiz. Toplantımızdan çıkacak sonuç ve kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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