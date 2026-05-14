Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Muti'den Çay Fiyatı Açıklaması: "35 Lira Üreticiyi Değil, Patronları Destekleyen Bir Fiyat"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, 35 lira olarak açıklanan yaş çay fiyatının üreticiyi değil, patrdonları destekleyeceğini ifade ederek, "Emeğimizin karşılığı 41 liradır. Destekleme primi de 5 lira olmalıdır" dedi.

Muti, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kilogram başına 35 lira olarak duyurulan fiyatın çay üreticisini yaşadığı sefaleti derinleştireceğini kaydetti.

Muti, şunları söyledi:

"Çay fiyatını belirleyen Rize milletvekili anlaşılan çay tarlalarına hiç girmemiş ya da girdiyse de bu işin emeğini doğru şekilde analiz edemiyor, değerlendiremiyor. Bu, çiftçinin emeğini yok sayan bir fiyat belirlemesidir. Bu da çay üreticilerini refaha kavuşturamaz. 35 liraya yıllardır çayda verilen destekleme fiyatı dahil mi? İki yıl belirlenen çay fiyatının üzerine 2 lira ekleniyordu. Peki o 2 lira nerede? Açıklanan fiyata destekleme dahil midir? Dahilse destekleme fiyatını açıklasınlar. Değilse de üreticinin, çiftçinin hak ettiği desteklemeyi lütfen ödesinler. Bizi daha fazla mağdur etmesinler. Yıllardır tarlalarda, bahçelerde canımız çıkıyor ama emeğimizin karşılığı 35 lira değil. Emeğimizin karşılığı, ziraat odalarının sahada yaptığı çalışmalara göre 41 liradır. Destekleme primi de 5 lira olmalıdır. Yaklaşık üç yıldır destekleme primini açıklamıyorlar, zam oranını vermiyorlar."

"BU FİYAT UTANÇ FİYATIDIR"

Şimdi vekile açıklattıkları bu fiyatı normalde Tarım Bakanlığı açıklar. Üreticilerin yüzüne çıkmaya mı korktular? Utandılar mı? Bu fiyat bence utanç fiyatıdır. Çay üreticileri açısından utanç fiyatıdır. Ben işçiye günlük 15 lira vereceğim. Bir kilo çayı 15 liraya toplatacağım. 35 liradan geriye 20 lira kalıyor. Gübre var, mazot var. Peki benim emeğim nerede? Ben sabahın beşinde tarlaya girip çay toplayacağım, yorulacağım. Üreticinin emeğini yok sayıyorlar. Üreticinin emeği nerede? Destekleme fiyatı nerede?

Ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama bu 35 lira, üreticiyi değil patronları destekleyen, patronların kasasına daha fazla para girmesini sağlayan bir fiyattır. Biz bu 35 lirayı kabul etmiyoruz. Destekleme priminin derhal açıklanması gerekiyor. Tarım Bakanı'na şunu istirham ediyorum, bir kere de üreticiyi dinleyin. Yıllardır yapılmayanı bu yıl yapın. Bizim sesimize kulak verin. Çay üreticileri borç batağına girdi. Çay üreticilerinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye 2025 yılı itibarıyla 120 milyar lira borcu var. 2026'yı daha saymıyoruz. Her geçen gün borçlarımız faizlerle katlanıyor. Ey devlet, ey iktidar, bu memleketi yönetenler, çiftçiden ne istiyorsunuz? Biz üretmezsek memleket yok olur. Biz üretmezsek, çiftçi üretmezse çocuklarımız aç kalır."

Kaynak: ANKA