Castrol Ford Team Türkiye, Orta Avrupa Rallisi'nde Dünya Şampiyonluğu İçin Yarışacak

Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) final yarışı Orta Avrupa Rallisi'nde mücadele edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Castrol Ford Team Türkiye, Orta Avrupa Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Bugün başlayan ve 19 Ekim'e kadar sürecek yarış, Almanya, Avusturya ve Çekya sınırlarında gerçekleştiriliyor. Yarış, aynı zamanda Junior WRC kategorisinde sezonun final etabı olacak ve dünya şampiyonunu belirleyecek.

Castrol Ford Team Türkiye, takım pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Oytun Albayrak ile bu final yarışında Dünya Şampiyonluğu için yarışacak.

Üç ülkenin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek Orta Avrupa Rallisi, ralli dünyasının en iyi ekiplerinin mücadelesine sahne olacak. Bu yıl 18 özel etap üzerinden toplam 306,08 kilometre yarış mesafesiyle düzenlenecek olan organizasyonun merkezi Almanya'nın Passau kenti olacak ve servis alanı da burada konumlanacak.

Sezonun final yarışı, hafta sonu boyunca 3 ülke içinde geçişli etaplarla koşulan tek WRC etabı niteliği taşıyor.

Junior WRC puan tablosunda 3'üncü sırada yer alan Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, şampiyonaya çift katsayı üzerinden puan veren bu final yarışını kazanmaları halinde elde edecekleri puanlarla dünya şampiyonu olma şansına sahip.

Geçen hafta Avusturya'da düzenlenen Herbst Rally'de şampiyona öncesi son testine çıkan ekip, Orta Avrupa Rallisi ile benzer karakterde asfalt etaplarda koşulan bu yarışta 8 etabın 4'ünü kazandı.

Asfalt zeminli etaplardaki güçlü performansıyla tanınan Ali Türkkan, bu avantajını bu kritik yarışta da iyi şekilde kullanmayı hedefliyor. Sezon boyunca karlı, toprak, asfalt gibi farklı zemin tiplerinde yarışarak tecrübe kazanan ekip, şampiyonluğu belirleyecek bu yarış için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Hedef, şampiyonluk gururuyla Türk bayrağını dalgalandırmak

Haziranda Akropolis Rallisi (Yunanistan) ayağında birinci olarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda bir klasmanda yarış kazanan ilk Türk ekip olma başarısını gösteren ikili, bu zaferin ardından ağustosta Finlandiya Rallisi'nde de üçüncü olarak podyuma çıkmıştı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından, Dünya Ralli Şampiyonası'nı desteklemek amacıyla düzenlenen Dünya Gençler Ralli Şampiyonası, şubat ayında İsveç Rallisi ile başladı. Bu şampiyonanın 5'inci ve son ayağı olarak önem taşıyan Orta Avrupa Rallisi, aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen 29 yaş altındaki pilotların yarıştığı Dünya Gençler Ralli Şampiyonası olan Junior WRC'nin de final yarışı niteliğini taşıyor.