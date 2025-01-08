Carpet and Flooring Expo İstanbul'da Başladı

Halı ve zemin kaplamaları sektörünü bir araya getiren Carpet and Flooring Expo (CFE), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

CFE'den yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ocak arasında gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği işbirliğiyle düzenleniyor.

Açıklamada fuarın açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin halı sektöründeki başarısına işaret ederek, "Dünyanın ikinci büyük ihracat rakamını elde eden ülkemiz, halı sektöründe her geçen gün daha da ileriye yüksek rakamlara ulaşıyor. Yatırım, istihdam ve ihracatı artırarak büyük katma değer sağlıyor. Başta Amerika olmak üzere Suudi Arabistan, Irak ve İngiltere'ye halı ihracatımızı artırarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise İstanbul'un ve Gaziantep'in önemine değinerek, "Bu gördüğünüz arkadaşlarımızın hepsinde büyük bir emek var, büyük bir yürek var. Aslanlar gibi çalışıyorlar ve günün sonunda çıkarılan eser bütün dünyayı ısıtıyor. Bütün dünyaya tasarım merkezi olarak dönüyor. ve günün sonunda hem memleketimiz hem Anadolu irfanı bütün dünyaya yayılıyor." ifadelerini kullandı.

"2025 için hedefimiz 279 milyar dolar"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de halı sektörünün güzide sektörler arasında yer aldığını ifade ederek, "Özellikle Gaziantep yüzde 80-85 oranında büyük bir Antep modeliyle bu başarıyı kazanıyor. Türkiye'nin ihracatında 2024'te yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara imza attık hep beraber. İnşallah bu rakamı 2025 için hedefimiz olan 279 milyar dolara ulaştırma imkanı buluruz." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise fuarın İstanbul'da düzenlenmesinin önemine dikkati çekerek, "İstanbul Dünya Ticaret Merkezi yönetimi ve İTO olarak bu güzel fuarın uluslararası çapta daha da gelişmesi için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.

Verilen bilgilere göre, fuarda el yapımı halı ve kilimlerden makine yapımı halılara, seccade çeşitlerinden tekstil zemin kaplamalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. 11 salonda düzenlenen fuara, 18 ülkeden 145'i yabancı olmak üzere 600 firma ve firma temsilciliği katıldı. Fuarda, sektörün geleceğine yön verecek çeşitli etkinlikler de yer alıyor.