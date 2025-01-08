Üye Girişi
Haberler
MHP'li Feti Yıldız: Abdullah Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir

MHP'nin kritik ismi açıkladı: Öcalan tek bir şartla tahliye edilebilir
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke

Carpet and Flooring Expo İstanbul'da Başladı

Carpet and Flooring Expo İstanbul'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halı ve zemin kaplamaları sektörünü bir araya getiren Carpet and Flooring Expo, İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin halı sektöründeki ihracat başarısını vurguladı. Fuara 600 firma katılıyor.

Halı ve zemin kaplamaları sektörünü bir araya getiren Carpet and Flooring Expo (CFE), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

CFE'den yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ocak arasında gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği işbirliğiyle düzenleniyor.

Açıklamada fuarın açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin halı sektöründeki başarısına işaret ederek, "Dünyanın ikinci büyük ihracat rakamını elde eden ülkemiz, halı sektöründe her geçen gün daha da ileriye yüksek rakamlara ulaşıyor. Yatırım, istihdam ve ihracatı artırarak büyük katma değer sağlıyor. Başta Amerika olmak üzere Suudi Arabistan, Irak ve İngiltere'ye halı ihracatımızı artırarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise İstanbul'un ve Gaziantep'in önemine değinerek, "Bu gördüğünüz arkadaşlarımızın hepsinde büyük bir emek var, büyük bir yürek var. Aslanlar gibi çalışıyorlar ve günün sonunda çıkarılan eser bütün dünyayı ısıtıyor. Bütün dünyaya tasarım merkezi olarak dönüyor. ve günün sonunda hem memleketimiz hem Anadolu irfanı bütün dünyaya yayılıyor." ifadelerini kullandı.

"2025 için hedefimiz 279 milyar dolar"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de halı sektörünün güzide sektörler arasında yer aldığını ifade ederek, "Özellikle Gaziantep yüzde 80-85 oranında büyük bir Antep modeliyle bu başarıyı kazanıyor. Türkiye'nin ihracatında 2024'te yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolara imza attık hep beraber. İnşallah bu rakamı 2025 için hedefimiz olan 279 milyar dolara ulaştırma imkanı buluruz." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise fuarın İstanbul'da düzenlenmesinin önemine dikkati çekerek, "İstanbul Dünya Ticaret Merkezi yönetimi ve İTO olarak bu güzel fuarın uluslararası çapta daha da gelişmesi için elimizden geleni yapacağız." açıklamasını yaptı.

Verilen bilgilere göre, fuarda el yapımı halı ve kilimlerden makine yapımı halılara, seccade çeşitlerinden tekstil zemin kaplamalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. 11 salonda düzenlenen fuara, 18 ülkeden 145'i yabancı olmak üzere 600 firma ve firma temsilciliği katıldı. Fuarda, sektörün geleceğine yön verecek çeşitli etkinlikler de yer alıyor.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
img

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
img

En zengin voleybolcular listesine girdiler
img

Roberto Carlos evsiz kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Son Dakika Haberleri

EYÜPSPOR BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE | Eyüpspor Boluspor maçı ŞİFRESİZ, HD izleme linki! (Ziraat Türkiye Kupası) Esma Esad ajan mı? Bursa eğitim uçağı kazasında son durum nedir? Bursa uçak kazasında ölü, yaralı var mı? BURSA'DA UÇAK DÜŞTÜ! Bursa'da eğitim uçağı mı düştü, ne oldu? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 8 Ocak Sandık Kokusu yeni bölümü var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu? Yum! Brands markaları neler? Yum! brands kime ait? Pizza Hut Türkiye'de kapatılacak mı? Pizza Hut Türkiye'den çekiliyor mu? KFC kapatılacak mı? KFC Türkiye'de kapatılacak mı? Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı? ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.