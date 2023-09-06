Cargill ve TİDER, Adıyaman Destek Market'i kuruyor

Cargill ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ayda 1500 aileye gıda, kişisel bakım, temizlik ve yem ürünlerini ücretsiz ulaştıracak Adıyaman Destek Market'ini hayata geçiriyor.

Cargill'den yapılan açıklamaya göre, Cargill, daha uzun soluklu bir iş birliğinin parçası olarak TİDER ile Adıyaman Destek Market'i kurarak bölge sakinlerine yardım için bir adım daha atıyor.

TİDER, yoksulluk sınırının altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlayan, dünyanın en büyük gıda bankacılığı ağı olan The Global Food Banking Network'ün (GFN) üyesi.

Gıda bankası, bağışlanmış gıda, giysi, temizlik ve hijyen ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan bir sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanıyor. Şirketler ve kişiler bu ürünleri bu bankaya yatırıyor, ihtiyaç sahipleri de bankadan çekiyor.

Eylül ortasında faaliyete geçmesi planlanan Adıyaman Destek Market'i, her ay 1500 aileye destek olacak. Yetkililer tarafından belirlenen hak sahipleri, belirlenen alışveriş limitlerine göre temizlik ve kişisel bakım ürünlerini alırken, gıda ihtiyaçlarını da karşılayabilecek. Hayvan besleme ürünlerinin de bulunacağı markette, ofis ve depo alanının yanı sıra gıda bankasının yönetiminde günlük kullanım için çeşitli ulaşım araçları yer alacak.

Gönüllülük projeleri ile zaman içinde etkisi artacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda Çözümleri META Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, Adıyaman'da kuracakları market ile mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve bu etkinin zamanla artacağına inandığını belirtti.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da depremzedelere destek amacıyla projeye katkı sağlayan Cargill'e teşekkür ederek, uzun yıllardır yan yana yürümekten mutlu olduklarını ifade etti.

TİDER, başka şirketlerden fon bulması halinde, bu fonları Adıyaman'da açılacak yeni market de dahil olmak üzere gıda bankası ağındaki toplam 66 noktaya paylaştıracak.

Bu sayede, tek seferlik bir yardım programından ziyade iş birlikçi bir kalkınma modeli olan gıda bankası sistemine ek paydaşlar da destek olabilecek. Ayrıca iki yıl boyunca gönüllü projeler geliştirebilecek ve etkisini artırabilecek.