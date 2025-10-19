Cargill'in Çiftçi Programı Büyüyor

Cargill'in 2019'da başlattığı "1000 Çiftçi 1000 Bereket" kurumsal sorumluluk programı, yedinci yılında 27 ilde 7 bini aşkın çiftçiye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cargill'in çiftçilerin refahını ve ürünlerinin verimini artırmak, onarıcı tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı yedinci yılına girdi.

6 ilde 1072 çiftçinin katılımıyla 264 bin 780 dekarlık mısır tarlasında başlayan program, yedinci yılında 27 ilde, 1 milyon dekardan fazla alanda 7 binin üzerinde mısır, ayçiçeği ve kanola üreticileriyle büyümeye devam ediyor.

Program kapsamında çiftçilerin ürün verimliliğinde yüzde 20'yi, karlılığında ise yüzde 39'u bulan artışlar yaşanırken, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri de azaltılıyor.

Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Tokat illerinde uygulanan program kapsamında katılımcılara özel tarımsal eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor.

Kadın Çiftçi Modülü tarımın geleceğine kadınların gücüyle yön veriyor

Tarımsal üretimde kadınların gücünü görünür kılmak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen Kadın Çiftçi Modülü ile 100 kadın üretici daha programa dahil edildi. Kadın çiftçilerin sayısının her yıl üç katına çıkarılması hedefleniyor.

Modül ile kadın çiftçilere tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik için eğitimler, teknoloji desteği ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

Bu kapsamda, Filiz Sensör İstasyonu ile toprak ve hava koşulları izlenerek sulama süreçleri optimize edilirken, PestTrap teknolojisi sayesinde zeytin güvesine karşı erken uyarı sağlanıyor ve böylece gereksiz ilaçlamanın önüne geçiliyor.

Flowmeter cihazı ile sulama ve su tüketimini gerçek zamanlı izleyerek üretimde verimlilik desteği sunulurken, Dijital Toprak Analizi ve Gübreleme Programı aracılığıyla toprak verileri analiz edilerek tarlaya özel gübreleme önerileri geliştiriliyor.

Kadın çiftçilere yönelik ziraat mühendisi ziyaretleri ile sahada onarıcı tarım uygulamaları yapılarak saha desteği veriliyor.

Programda ayrıca düzenlenen zeytin ürünleri için satış ve dijital pazarlama eğitimleriyle katma değerli ürün geliştirme, satış ve dijital pazarlama desteği verilirken, bunun yanında, çiftçilerin üretim ve satış verileri doğrultusunda ihtiyaçlarına özel stratejik destek sağlayan katma değerli satış destek hattı ve çevrim içi portal hizmete sunuluyor.

Kadın Çiftçi Modülü ile mısır, ayçiçeği ve kanola üreticilerinin yanı sıra zeytin üreticileri de ilk kez programa dahil edildi. Gelecek yıllarda ise farklı bitkisel üretim alanlarında faaliyet gösteren kadın çiftçilerin de programa katılabilmesi planlanıyor.

Program 50'ye yakın ödül aldı

Programın sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) yöntemiyle ölçülüyor. 2023 itibarıyla ana paydaşları olan çiftçiler üzerinde her 1 liraya karşılık 3,72 lira değerinde etki oluşturdu.

"1000 Çiftçi 1000 Bereket" programı, bugüne kadar, aralarında dünyanın inovatif ürünlerine ve iş dünyası liderlerine verilen Edison Ödülü'nün de bulunduğu ulusal ve uluslararası 50'ye yakın ödüle layık görüldü.

"Değer yaratmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, "1000 Çiftçi 1000 Bereket" programının, Türkiye tarımının dijitalleşmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tarakçıoğlu, Kadın Çiftçi Modülü ile bu dönüşümün odağına kadınları aldıklarını aktararak, "Kadınların tarımdaki rolünü görünür kılmak, üretimde sürdürülebilirliği artırmanın en güçlü adımı. Cargill olarak çiftçilerimizin ürünlerinin verimliliğini artırırken, toplumsal eşitlik ve kapsayıcılıkta da değer yaratmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gıda sisteminin hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya devam etmesine katkı sunan program kapsamında çiftçilere tarımsal faaliyetlerini, yaşamlarını ve toplumu daha ileri taşımak için gereken araç ve olanakları sunmayı bir görev saydıklarını kaydeden Tarakçıoğlu, dijital tarım teknolojileriyle su kullanımını optimize ettiklerini, toprak sağlığının korunduğunu ve biyolojik çeşitliliği artırdıklarını vurguladı.

Tarakçıoğlu, "Dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir besleme hedefimiz doğrultusunda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Artık hem toprak hem biz kazanıyoruz"

Programın Kadın Çiftçi Modülüne dahil olan ve Bandırma'da zeytin üretimi yapan kadın çiftçilerden İpek Zivane de programa katılmaktaki amacının sadece verimi artırmak değil, tarlasını daha bilinçli yönetmek olduğunu ifade etti.

Program sayesinde, tarımda teknolojiyle buluşmanın herkes için mümkün olduğunu gördüğünü anlatan Zivane şunları kaydetti:

"Ailemizin 150 yıllık tarım geleneğini modern teknolojilerle buluşturmak hem geçmişimize saygı hem de geleceğimize yatırım anlamına geliyor. '1000 Çiftçi 1000 Bereket' programı sayesinde zeytin bahçelerimizde dijital tarım teknolojilerini kullanarak hem verimlilik artışı sağladık hem de sürdürülebilir üretim yöntemlerini hayata geçirdik. Kendi arazimde verimliliği artırırken çevreye daha duyarlı üretim yapabiliyorum. Artık hem toprak hem biz kazanıyoruz."

Programa katılan kadın çiftçilerden Belma Dağara ise program sayesinde tarımda daha bilinçli ve sürdürülebilir yöntemler kullanmayı öğrendiğini belirterek, dijital tarım araçları ve uzman desteğiyle artık toprağını koruyarak daha verimli üretim yapabildiğinin altını çizdi.