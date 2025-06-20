Çardak Organize Sanayi Bölgesi: Borçsuz Yapı ve Stratejik Dönüşüm

Denizli'nin önemli bir üretim merkezi olan Çardak Organize Sanayi Bölgesi (OSB), son yıllarda geçirdiği kapsamlı dönüşümle dikkat çekiyor. 1997 yılında kurulan ve bugün 55 yatırımcıya ev sahipliği yapan bölge, borçsuz yapısı, stratejik yatırımları, çevre duyarlılığı ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan projeleriyle sanayi altyapısında örnek bir model haline geldi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde 1997 yılında kurulan Çardak Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 3 milyon 270 bin metrekarelik toplam alanda faaliyet gösteriyor. 2 milyon 700 bin metrekarelik sanayi parseline sahip olan bölgede, 85 parselde 55 yatırımcı bulunuyor. Bunlardan 18'i üretimdeyken 11 fabrikanın inşaatı devam ediyor. Diğer parsellerde yatırımın başlanması bekleniyor. Çardak Organize Sanayi Bölgesi, altyapıdan eğitime, çevre yatırımlarından istihdama kadar birçok alanda dönüşüm geçiriyor.

Çardak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, yapılan yatırımlar, planlanan projeler ve bölgenin gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Göreve geldiklerinde 1,5 milyon dolar borçla devraldıkları OSB'nin bugün borçsuz bir yapıya kavuştuğunu belirten Konyalıoğlu, "Tüm yatırımları yüzde 100 öz kaynakla yaptık. Yönetim binamızı, girişimizi, yolları yeniledik. İş makineleri satın aldık. Bu süreç, üyelerimizin bize duyduğu güven sayesinde mümkün oldu. Çardak OSB'nin geleceğini şekillendiren en önemli adımlardan birisi stratejik master plan. 200 bin metrekarelik alanda profesyonel bir mimarlık firmasıyla hazırlanan vaziyet planıyla, gelecek 15 yıla ilişkin ihtiyaçlar belirlendi. Eğitim ve yeşil alanlar bizim kırmızı çizgimiz. Son 3 yılda 16 bin ağaç diktik, damla sulama sistemlerini kurduk, meslek yüksekokulu ve eğitim kampüsü için altyapı çalışmalarına başlandı. Ayrıca otel projeleri ve coworking alanları gibi sosyal donatı alanlarının da planlandı" dedi.

"400 milyon dolardan 1,5 milyar dolara ulaşacağız"

Bölgedeki yatırımcı profiline ilişkin bilgiler veren Konyalıoğlu, dışarıdan gelen yatırımcılara olan ilginin arttığını söyleyerek, "OSB'de balata, kalem, quartz eviye ve pet mama gibi ürünlerin üretildiği fabrikalar kuruldu. Otomotiv yan sanayi, kırtasiye, inşaat malzemeleri ve evcil hayvan gıdası gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalar var. OSB'miz yenilikçi yatımlar ve sektörel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. En küçük parselin 25 bin metrekare olması büyük ölçekli yatırımları teşvik ediyor. Çardak OSB'de bugüne kadar 400 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Tam kapasiteye ulaşıldığında bu rakamın 1,5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. Şu anda bölgede 2 bin kişilik istihdam sağlanırken, hedefimiz 4-5 bin kişiye ulaşmak. OSB'deki fabrikalar yüzde 30 ila 70 kapasiteyle çalışıyor. 30-40 yıllık mevcut altyapının tamamen yenilenmesi için ihale süreci tamamlandı. 20-30 yıllık ihtiyacı karşılayacak modern altyapı kuracağız" dedi.

Çardak OSB'den bölgesel kalkınmaya tam destek

Çardak OSB'nin sadece sanayi alanı değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın da merkezi olduğunu vurgulayan Konyalıoğlu, "Çardak ve Bozkurt bir bütün. Kiralık ev bulmak bile zorlaştı. Amacımız sadece fabrika kurmak değil, burada çocuklarımızla birlikte bir gelecek inşa etmek. Çardak OSB'de arsa metrekare fiyatı 20 dolar gibi çok uygun bir seviyede. Zemin güçlendirmeyle bu rakam, 25 dolar gibi bir seviyede tamamlanıyor. Bu durum yatırım maliyetlerini düşürüyor. OSB'nin Çardak Havaalanına yakınlığının yanında tren istasyonuna 200 metre mesafede oluşu, yatırımcılar için ciddi bir lojistik avantaj sağlıyor. İş gücü açısından da sıkıntı yaşanmıyor. 2-5 kilometrelik çevrede ciddi bir istihdam potansiyeline sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik belirsizliklere rağmen güçlü duruşa sahibiz"

Ekonomik konjonktürün ve küresel belirsizliklerin etkilerine rağmen Çardak OSB'nin Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişim gösterdiğini kaydeden Konyalıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyadaki öngörülemezlik bizi zorlasa da Denizli'ye yatırım çekmeyi sürdürüyoruz. Ortak akılla ilerliyoruz. Amacımız gelen herkesin 'Burada bir şeyler oluyor' diyerek ayrılması. Çardak ve Bozkurt'un köyleriyle birlikte eğitimden sosyal yaşama kadar farkındalık oluşturan projeler geliştiriyoruz. OSB'mizi, çocuklarımızla, yatırımcılarımızla ve bölge halkıyla birlikte büyüteceğiz" - DENİZLİ