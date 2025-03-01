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Çankırı'nın Ocak Ayı İhracatı 40 Milyon Doları Aştı

Çankırı'nın Ocak Ayı İhracatı 40 Milyon Doları Aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Çankırı'da Ocak ayında ihracat 40 milyon 897 bin dolar olarak gerçekleşti. İç ve dış lastik imalatı ilk sırada yer alırken, ithalat ise 18 milyon 227 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da Ocak ayında ihracat 40 milyon 897 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, Ocak ayında Çankırı'da yapılan ihracat 40 milyon 897 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 31 milyon 724 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 5 milyon 364 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 407 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Aralık ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 51 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Aralık ayında Çankırı'dan 80 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 12 milyon 545 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 3 milyon 362 bin dolar ile Fransa olurken üçüncü sırada 3 milyon 106 bin dolar ile Somali bulundu.

Çankırı'nın 2025 yılı Ocak ayındaki ithalatı ise 18 milyon 227 bin dolar oldu. 63 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 5 milyon 409 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 338 bin dolar "temel kimyasal maddelerin imalatı" ve 2 milyon 787 bin dolar ile "gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı" ürün grubu yer aldı. Ocak ayında 34 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 298 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 258 bin dolar ile kotdivuar, üçüncü sırada 1 milyon 971 bin dolar ile Tayland takip etti.

Öte yandan, Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 224,4 oldu. - ÇANKIRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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