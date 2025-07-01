Çankırı'nın Mayıs 2025 İhracatı 40 Milyon Doları Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2025 yılı Mayıs ayında ihracat 40 milyon 197 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'dış ticaret istatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Mayıs ayında Çankırı'da yapılan ihracat 40 milyon 197 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 30 milyon 645 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 5 milyon 138 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı" ve 875 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Mayıs ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 43 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Mayıs ayında Çankırı'dan 77 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 11 milyon 23 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 6 milyon 570 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 3 milyon 437 bin dolar ile Fransa bulundu. Çankırı'nın 2025 yılı Mayıs ayındaki ithalatı ise 19 milyon 269 bin dolar oldu. 60 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 3 milyon 848 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 2 milyon 876 bin dolar "diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 2 milyon 721 bin dolar ile "başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Mayıs ayında 34 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 609 bin dolar ile Avusturya yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 160 bin dolar ile Çin, üçüncü sırada 2 milyon 88 bin dolar ile Kotdivuar takip etti.

Öte yandan, Mayıs ayında Çankırı'da ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 208,6 oldu. - ÇANKIRI