Çankırı'da ihracat Aralık ayında 40 milyon 165 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2025 yılı Aralık ayında ihracat 40 milyon 165 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Aralık ayında Çankırı'da yapılan ihracat 40 milyon 165 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 29 milyon 96 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 6 milyon 888 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 62 bin dolar ile "ana demir ve çelik imalatı" ürün grubu takip etti. Aralık ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 54 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Aralık ayında Çankırı'dan 86 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 9 milyon 955 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 281 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 2 milyon 904 bin dolar ile Macaristan bulundu.

Çankırı'nın 2025 yılı Aralık ayındaki ithalatı ise 17 milyon 286 bin dolar oldu. 94 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 4 milyon 955 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 2 milyon 143 bin dolar "temel kimyasal maddelerin imalatı" ve 1 milyon 605 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı. Aralık ayında 29 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 274 bin dolar ile Çin yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 408 bin dolar ile Japonya, üçüncü sırada 1 milyon 229 bin dolar ile Tayland takip etti. Öte yandan, Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 232,4 oldu. - ÇANKIRI