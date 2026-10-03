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Çankırı Ağustos'ta 42 milyon 346 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi

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TÜİK verilerine göre Çankırı'da Ağustos ayında ihracat 42 milyon 346 bin dolar, ithalat 14 milyon 180 bin dolar oldu. İhracatta ilk sırayı 30 milyon 380 bin dolar ile iç ve dış lastik imalatı alırken, ilde 84 farklı ülkeye ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Çankırı'da Ağustos ayında ihracat 42 milyon 346 bin dolar, ithalat ise 14 milyon 180 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ait Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Çankırı'da genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 42 milyon 346 bin dolar, ithalat ise 14 milyon 180 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Çankırı'dan gerçekleşen ihracatın ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 30 milyon 380 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu yer aldı. Bunu 7 milyon 746 bin dolar ile "Makarna, Şehriye, Kuskus ve. benzeri Unlu Mamullerin imalatı" ve 1 milyon 101 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" takip etti. İlde Ağustos ayında 42 farklı ürün grubundan ihracat yapıldı. İthalat ise 36 farklı ürün grubunda gerçekleşti. İthalatta ilk üç sırayı 3 milyon 565 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı", 2 milyon 870 bin dolar ile "diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 2 milyon 467 bin dolar ile "diğer özel-amaçlı makinelerin imalatı" aldı.

Ağustos ayında Çankırı'dan 84 farklı ülkeye ihracat yapıldı. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada 12 milyon 41 bin dolar ile Almanya yer aldı. İkinci ülke 4 milyon 584 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken, üçüncü sırada 2 milyon 710 bin dolar ile Macaristan yer buldu. Çankırı'ya 27 farklı ülkeden yapılan ithalatta ise ilk sırayı 3 milyon 256 bin dolar ile Çin aldı. Çin'i 2 milyon 106 bin dolar ile Kotdivuar ve 1 milyon 542 bin dolar ile Tayland takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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