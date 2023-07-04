Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi 3 Bin 400 Kişiye İş İmkanı Sağladı

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, düzenlediği mesleki eğitimlerle 3 bin 400 vatandaşa iş imkanı sağladı. Başkan Alper Taşdelen, özellikle kadın ve gençlere yönelik eğitimlerle nitelikli iş gücünü Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti.

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, düzenlediği mesleki eğitimlerle 3 bin 400 vatandaşa iş imkanı sağladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Özellikle kadın ve gençlere yönelik eğitimlerimizle pek çok alanda nitelikli iş gücünü Türkiye'mize kazandırıyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkez, kurulduğu günden bu yana İŞKUR, KOSGEB, MEB, Köy-Koop ve Alman Kooperatifleri Konfederasyonu iş birliği ile düzenlenen mesleki eğitimlerin ardından 3 bin 400 vatandaşa iş imkanı sağladı.

Genç işsizler, kadınlar ve eğitimli gençlerin işgücüne katılımını desteklemek ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak amacıyla kurulan merkezde en çok talep gören, istihdam garantili eğitimler oldu. Merkezde verilen Çocuk Gelişimi Eğitimi, Yaşlı Bakımı Eğitimi, Yönetici Asistanlığı Eğitimi, Güvenlik Eğitimi, Kat Hizmetleri Eğitimi, Temel Sekreterlik, Modelistlik ve Stilistlik Eğitimi, Reyon Görevlisi Eğitimi, Dikiş Eğitimi, Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı Eğitimi ve Muhasebe Eğitimlerini alan 720 Çankayalı, iş sahibi oldu.

Çankaya Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında da 2015 tarihinden itibaren genel temizlik, bakım-onarım ve park bahçe düzenlemeleri alanlarında toplam 735 kişi, Çankaya Belediyesi'nde geçici olarak istihdam edildi.

Çankaya Belediyesi ve KOSGEB arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Uygulamalı Girişimcilik eğitimi başlatan Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, bu kurslarda 2 bin 225 girişimci adayına eğitim verdi. Üniversite, lise ve ilköğretim mezunlarına yönelik açılan sınıflarda kendi işini kurmak isteyenlerin işlerde başarılı ve istikrarlı olmalarında yol göstericilik yapılırken iş planı onaylanan adaylar KOSGEB desteklerinden yararlanma imkanı buldu.

KOOPERATİF EĞİTİMİ

Çankaya Belediyesi, Köy-Koop ve Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) arasında yaşama geçirilen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ise toplam 40 kursiyer, kooperatifçilik alanında eğitim aldı. Bu alanda faaliyet göstermek isteyen kursiyerlere girişimcilik, kooperatiflerin tanımı, ilkeleri, değerleri ve önemi, kooperatiflerde raporlama ve mali tabloların oluşturulması, kooperatiflerde yönetim, denetim ve genel kurulun işleyişi hakkında yetkinlik kazanmasını sağlamak amacıyla eğitim verildi.

BARİSTA KURSLARI

Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi, son dönem eğitimleri kapsamında Barista Eğitimi de düzenledi. Kahvenin yolculuğunun konu alındığı eğitim kapsamında, kahvenin tüm aşamalarının teorik ve pratik olarak öğretildiği toplam 120 saatlik eğitim programını tamamlayan 150 genç kursiyer, Usta Öğretici Belgesi almaya hak kazandı. Barista kurslarını tamamlayıp iş sahibi olan gençlerin işveren teşvik primleri de 6 boyunca devlet tarafından karşılandı.

Arabica (DDY) iş birliği kapsamında ise pastacı yardımcısı yetiştirmek amacıyla 512 saatlik kurs aile yeni bir iş kapısı açılmasını sağladı. Mesleğin gerektirdiği yeterliliğe sahip olan kursiyerler, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası ile Arabica Cafe üretim tesisinde pastacı olarak istihdam edilme şansı yakaladı.

"NİTELİKLİ İŞGÜCÜ KAZANDIRIYORUZ"

Merkezin faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Taşdelen, "İş ve İstihdam Merkezi'miz, şu ana kadar açtığı kurslar ve 305 iş yeri ile iletişime geçerek 3 bin 400 kişiye doğrudan iş imkanı sağladı. Özellikle kadın ve gençlere yönelik eğitimlerimizle pek çok alanda nitelikli iş gücünü Türkiye'mize kazandırıyoruz. Böylesine faydalı bir merkezi oluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.