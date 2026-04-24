CANiK, Güney Afrika'da 20 kat büyüme ile HuntEx 2026'ya damga vuracak

CANiK, son 3 yılda satışlarını 20 kat artırdığı ve en çok tercih edilen ilk iki markadan biri olmayı başardığı Güney Afrika'da, HuntEx Fuarı ile yeni ürünlerini tanıtıp iddiasını üst seviyeye taşıyacak.

Samsun Yurt Savunma Grup çatısı altında faaliyet gösteren küresel ateşli silah pazarının öncü markalarından CANiK, uluslararası alandaki iddiasını güçlendirecek çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. CANiK, 25-27 Nisan tarihleri arasında Güney Afrika'nın en büyük avcılık ve atıcılık fuarı HuntEx 2026'ya katılıp gövde gösterisi yapacak. Güney Afrika'da son 3 yılda 20 katlık rekor büyüme yakalayan ve pazar liderliğine yürüyen CANiK, bir kez daha ortaya koyacağı teknolojik üstünlükle iddiasını tescilleyecek. Bilinçli kullanıcı kitlesi ve yüksek teknik beklentileriyle bilinen Güney Afrika, CANiK için ABD dışındaki en hızlı büyüyen pazar konumunda bulunuyor. CANiK, uyguladığı bütüncül strateji sayesinde kısa sürede bölgede en çok tercih edilen ilk iki markadan biri olmayı başardı.

HuntEx 2026 kapsamında CANiK, ABD'de satış rekorları kıran yeni modeli PRIME RADIAN'ın bölge lansmanını gerçekleştirecek. Geçen yılın favorisi METE MC9 PRIME'ın yakaladığı ivmeyi daha da yukarı taşıması beklenen PRIME RADIAN, henüz lansman öncesinde gördüğü yoğun ön taleple fuarın en çok konuşulan ürünlerinden biri olmayı başardı. CANiK'in Güney Afrika'da yakaladığı başarının arkasında ürünü sadece bir donanım olarak değil, bir yaşam tarzı ve hizmet paketi olarak sunması yatıyor. CANiK Academy aracılığıyla bugüne kadar 300'den fazla kullanıcıya profesyonel eğitim verildi. Satış sonrası hizmetler, sahada aktif ve hızlı çözüm üretecek şekilde yeniden yapılandırıldı. CANiK Güney Afrika Atış Takımı ve IPSC Dünya Şampiyonası'ndaki başarılar, markanın performansını en zorlu parkurlarda kanıtladı ve prestijini artırdı. Bu bütüncül yaklaşım, kullanıcı sadakati ve marka güveni ile birleşerek kısa sürede önemli bir pazar payı elde edilmesini sağladı.

SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güney Afrika, bilinçli kullanıcı kitlesi ve yüksek beklentileri ile oldukça özel bir pazar. Biz bu pazara yalnızca ürün sunmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim, satış sonrası hizmet ve kullanıcı deneyimi ile bütüncül bir değer önerisi getiriyoruz. Son 3 yılda elde ettiğimiz 20 kat büyüme de bu yaklaşımın ne kadar doğru olduğunu açıkça göstermektedir. Bu yıla damgasını vuran PRIME RADIAN modelimiz ile pazardaki güçlü konumumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Güney Afrika'nın avcılık, spor atıcılığı ve açık hava yaşam tarzı için önde gelen tüketici fuarı olan HuntEx 2026, bu hedef yolunda bize önemli fırsatlar sunuyor. Fuara sağlayacağımız güçlü katılımla bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi ve yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı