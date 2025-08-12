Çanakkale ve İzmir Yangınları Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun'daki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Alevlere karşı yeşil vatanı savunmayı aralıksız sürdürdüklerini belirten Yumaklı, "Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle Çanakkale Merkez ve Dardanos ile İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
