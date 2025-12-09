Haberler

Bakan Yumaklı: "Çanakkale-Karaköy Barajı ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak"

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 444 milyon lira maliyetle tamamlanan Çanakkale-Karaköy Barajı'nın, 9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulama ile buluşturacağını ve ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, 9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak Çanakkale- Karaköy Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından 444 milyon lira maliyetle tamamlanan Çanakkale-Karaköy Barajı'nın 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldiğini duyurdu. Aynı zamanda Yumaklı, 9 bin 380 dekar tarım arazisinin modern sulamayla ekonomik katkısının yıllık 97 milyon lira olacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Çanakkale'ye bir müjdemiz var. 444 milyon lira maliyetle tamamladığımız Çanakkale-Karaköy Barajı; 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldi. 9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon lira katkı sağlayacak. Bereketli olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
