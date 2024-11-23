Çanakkale Kahvaltısı Markalaşıyor: Gastronomi Turizmi İçin Yeni Proje

Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürünlerinin de yer alacağı kahvaltı menüsünün belirlenerek işletmeler tarafından servis edilmesinin sağlanmasıyla ilde tarih ve turizmin yanında gastronomi odaklı değerlerin de öne çıkarılması hedefleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce başlatılan, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale Ticaret Borsasının paydaş olduğu "Çanakkale Kahvaltısı Markalaşıyor" adlı projeye devam ediliyor.

Tarihi ve turizmiyle yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan Çanakkale'nin coğrafi işaret tescilli (AB tescilli ilk Türk peyniri) Ezine peyniri, Çanakkale domatesi, Bayramiç tahin helvası, Bayramiç zeytinyağı, Geyikli zeytinyağı ve Yenice kırmızı biberinin yanı sıra bal, reçel çeşitleri, zeytin, tereyağı, kaymak gibi ürünlerden menü oluşturulacak.

Kentte yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, şefler ve gastronomi sektörüyle ilgili paydaşların katkılarıyla belirlenecek "Çanakkale kahvaltısı" menüsü daha sonra tüketicilere sunulacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, AA muhabirine, projeyle Çanakkale'nin tarihi ve kültürel değerlerini yeme içme kültürüyle birleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Markalaşma konusunda önemli adımlar attıklarını, kahvaltı veren işletmelerle, yerel şef ve üreticilerle toplantılarda bir araya geldiklerini anlatan Esirgemez, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaret ürünlerimizden peynirimiz, zeytinimiz, salçamız, kapya biberimiz ve bunun gibi değerli ögelerimizi ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu sayede de Çanakkale'nin turizmine katkı yapması açısından Çanakkale kahvaltısını markalaştırıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir proje. Nasıl ki 2018 Troya Yılı kente ivme kazandırdıysa Çanakkale kahvaltısının markalaşması da ilimizin turizmini yükselişe geçirecektir. Çanakkale'ye gelen ziyaretçiler bu ürünlerle hazırlanacak Çanakkale kahvaltısını tadacak. Bu tadım sonrasında ise Çanakkale'ye tekrar gelmek isteyecekler. Amacımız, merkez ilçemizdeki konaklama süresini uzatmak. Zaten iyi bir konumdayız ama bu konumu biraz daha yükseltmek istiyoruz."

"Doğru bir yapılandırma, doğru bir menü, doğru bir strateji, doğru bir markalaşma"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Erdal Çeri ise Çanakkale'nin yıllardır herkesin bildiği bir destinasyon olduğunu, buna gastronomi eklenince hem konaklama sayılarının artacağını hem de esnafın ve yan sektörlerin daha fazla kazanacağını vurguladı.

Sürdürülebilir turizm için paydaşların gerekli yatırımların yapacağını, bu sayede daha fazla büyümeye ulaşılacağını dile getiren Çeri, "Gelen turistin yörenin bütün olanaklarından tam olarak faydalanmasını sağlayabilmek için başta gelen ögelerden biri kahvaltıdır. Doğru bir yapılandırma, doğru bir menü, doğru bir strateji, doğru bir markalaşma; eminim Çanakkale'ye daha önce de gelmiş olan insanların bir kez daha gelmesini, gelenlerin de tekrar gelmek için çaba sarf etmesini sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik de yürütülen çalışmanın, Çanakkale turizmini başka bir segment olan gastronomi turizminde daha ileriye taşıyabilmek için önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Çelik, Çanakkale kahvaltısının markalaşma projesinin hayata geçirilmesinin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nasıl Van kahvaltısı meşhursa, Çanakkale kahvaltısı ile bir çıkış yakalayıp, akabinde Çanakkale'nin diğer gastronomik değerlerini de işin içine katıp ciddi bir çekim, ciddi bir ivme yaratmak istiyoruz. Çanakkale'de hedefimiz aslında konaklamayı artırabilmek, daha fazla yerli yabancı turistin Çanakkale'ye gelebilmesini sağlamak. Neden kahvaltıyla başladık? Çünkü kahvaltıda Çanakkale'nin meşhur değerleri olan Ezine peyniri, Çanakkale domatesi, Çanakkale reçelleri, Çanakkale zeytini, Çanakkale zeytinyağı var, birçok ürünü barındırıyor. 'Bir, sıfırdan büyük' sloganıyla bu çıkış noktasının akabinde diğer gastronomik ürünlerimizi de tanıtmak istiyoruz. Bu nasıl olacak? Çanakkale'ye referans değeri katıp farklı segmentlerde işte gastronomi turizmi, kültür turizmi, dalış turizmini arttırabilirsek olacak. Biz bunları arttırmaya çalışıyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projenin tam merkezindeyiz. 'Çanakkale Evi Projesi'yle de bugünlerde bunu sıkça söz ettiriyoruz. Çanakkale gastronomisinden tek isteğimiz bunu tanıtabilmek ve Çanakkale'yi gastronomik değerlerle bir kez daha 2018 Troya Yılı'nda yaptığımız gibi Türkiye arenasında, Türkiye turizm cenahında bir üst lige taşımak istiyoruz. Tek hedefimiz bu."