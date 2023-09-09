Çanakkale'de Renkli Kovan Balları Projesi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde Veteriner Hekim Hasan Sepici, 2022 yılında Kırsal Kalkınma çerçevesinde başlatılan Uzman Eller Projesiyle hibe olarak satın aldığı arı kovanları gökkuşağı renklerine boyayarak, 'Renkli Kovan Balları' adı altında projesini hayata geçirdi. Proje sahibi Sepici, amacının burada arıları çoğaltmak olduğunu belirterek, ilk yılında 200 arı kovanıyla yaklaşık 500 kilo bal üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde, 2022 yılında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi başlatıldı. Biga ilçesine bağlı Eskibalıklı köyünde Veteriner Hekim Hasan Sepici, Arı Yetiştiriciliği ve Arı Ürünler Üretimi Projesinden hibe olarak satın aldığı kovanları gökkuşağı renklerini temsilen rengarenk boyayarak, 'Renkli Kovan Balları' adı altında projesini hayata geçirdi. Sepici, çocukların arı korkusunu yenmek, arı yetiştiriciliğini sevdirmek için hazırladığı projede, Renkli kovanları ile Eskibalıklı köyünde yoğun ilgiyle karşılanıyor. Proje sahibi Hasan Sepici'ye kovanların boyanmasından arıcılık faaliyetlerine kadar eşi Burcu Sepici ve oğulları Vedat Sepici ve Fırat Sepici yardım ediyor. 50 kovan ile bal üretimine bağlayan Hasan Sepici, bu sayıyı 200'e çıkardı. Bölgede organik kaliteli bal üretimi hedefleyen Sepici, bu yıl 500 kilo bal üretimi gerçekleştirdi.

Veteriner Hekim Hasan Sepici, Tarım Bakanlığının tarım ve hayvancılık konularında diploması olan eğitim ve öğretim görenlerin özellikle kendi işini yapmak için kırsalda istihdam edilmesine yönelik bir Uzman Eller projesini başlattığını belirterek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bu konuda bizlere bilgilendirmede bulundu. Projenin detaylarını anlattı. Bizde arıcılık projesini detaylı bir şekilde projelendirdik. Hayalimizdeki düşünceleri maddeler halinde yazarak çalışmalara başladık. Gerekli evrak ve dosyalarımızı sunduk. Haziran ayı itibariyle projemiz kabul edildiğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte sözleşmemizi imzaladık. Biga Bal Üreticilileri Birliği Başkanımız bize destek verdi. Kovanlarımızı aldık. Bölgeye adapte kaliteli arı kovalarımız, bal sağımı hasadı döneminde de kullanılacak alet ekipmanlarımızın siparişleri ile projemizin gerekliliklerini yerine getirdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü yetkililerimiz ile gerekli kontrolleri yaptıktan sonra faaliyetlerimize başlamış olduk. İnşallah kırsalda okumuş ve bu konuda eğitim almış personeller olarak hem kaliteli üretim, hem de etrafımıza örnek olmak amacı ile yan üretim kolları ile birlikte bu işten nasıl para kazanılacağını, ne kadar düzeyde para kazanılacağını, göstermiş olup sosyal sorumluluk konusunda üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışacağız. Projemizin kapasitesi 50 kovan üzerine hazırlanmıştır. Makine ve ekipmanımız da onlara göre dizayn edilmiştir. İlk etapta kontrollü arıcılık yaparak iyi arıcılık uygulamaları ile birlikte başlayıp bir sonraki senede arılarımızla bölgemizde organik bal üretimi üzerine çiftçilerimize ve arıcılarımıza örnek olmayı düşünüyoruz. Yıllardır Gökçeada ve Bozcaada gibi adalarımızda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından desteklenen projelerin yöneticiliğini yaptık. Bilgi ve birikimimiz var. İnşallah bu bilgi birikimimizi de etrafımızdaki arıcılar ile paylaşıp Biga'da da organik bal üretiminin gerçekleştirilmesine katkı sunacağız" dedi.

Biga Bal Üreticileri Birliği Başkanı Ali Kurt ise, 165 kişiye ulaşan birlik üyelerine bir kişinin daha katılımından duyduğunu mutluluğunu ifade ederek, "Birliğimizin yıllık doğal bal üretim kapasitesi 100 tonunun üzerinde. Bahar balı, karaçalı balı, ıhlamur balı, kestane balı, püren balı, meşe balı, ay çiçek balı gibi her yörenin ayrı florası var. Hasan Sepici ve oğulları inşallah kaliteli üretim yaparak ekonomiye katkıda bulunurlar" diye konuştu. - ÇANAKKALE