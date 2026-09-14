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Çanakkale'de Ahilik Haftası törenle kutlandı

Çanakkale'de Ahilik Haftası törenle kutlandı
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Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası etkinlikleri, Kutlama Komitesi heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlerle başladı.

Çanakkale'de 31. Ahilik Haftası etkinlikleri, Kutlama Komitesi heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretlerle başladı.

Mehter Takımı eşliğinde kent merkezinde geleneksel kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Ünal Özcan, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Ejder, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Genel Sekreteri Sema Sandal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletveli Rıdvan Uz, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve ÇESOB Başkanı Ünal Özcan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende Hülya Kalaycı Unutur, Bedia Çakıroğlu Sarı ve Melike Yılmaz'a "Ahi Esnaf Beratı" takdim edildi. Sezin Meyra Kaya ilin kalfası, Halit Ata ise ilin çırağı seçildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ve esnafın katıldığı tören, halk oyunları ve Mehter Takımı gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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