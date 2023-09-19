Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zonguldak'ta işçi alımı için TTK'yı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak ziyareti çerçevesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 2 bin işçinin alımının yapılacağı bilgisini aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak ziyareti çerçevesinde 2 bin işçinin alımının yapılacağı TTK Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'taki ziyaretlerini sürdürdü. Amelebirliği Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Işıkhan, Başkan Şenol Yücel tarafından karşılandı.

Başkanlık makamını ziyaret eden Işıkhan'a çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Bakan Işıkhan ziyaretine Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile sürdürdü. Işıkhan'ı TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Genel Müdürlük makamını ziyaret eden Işıkhan'a çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Işıkhan şehir merkezindeki ziyaretini Zonguldak Belediyesi ile tamamladı. Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan tarafından karşılanan Işıkhan, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra Kdz. Ereğli ilçesine hareket etti. - ZONGULDAK