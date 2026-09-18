Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yozgat'ta konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörsüz Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Adımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir. Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz." dedi.

Işıkhan, Bilal Şahin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, Yozgat'ın çalışkan insanlarının tarımda, sanayide, ticarette, kamu hizmetlerinde üretmeye, çalışmaya ve Türkiye'ye değer katmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu belirten Işıkhan, geride bırakılan çeyrek asırda ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle çok büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını, ulaşımdan sağlığa, eğitimden sosyal güvenliğe, savunma sanayisinden çalışma hayatına kadar pek çok alanda Türkiye'nin altyapısını güçlendiren önemli adımlar atıldığını kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" idealinin önemine dikkati çeken Işıkhan, " Türkiye, terörden çok çekti. On yıllar boyunca terör nedeniyle evlatlarımızı kaybettik. Şehitler verdik. Onlarca ocağa, ateş düştü. Terör sadece canımıza kastetmedi, kardeşliğimizi hedef aldı, kalkınmamızın önüne set çekmeye çalıştı, ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketti. Bugün ortaya koyduğumuz 'Terörsüz Türkiye' hedefini bu nedenle yalnızca bir güvenlik meselesi olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda kardeşlik ve kalkınma meselesidir. Bu, Türkiye'nin gelecek nesillerine bırakacağı en büyük miraslardan biridir." diye konuştu.

Yozgat'ın bu meseleyi çok iyi anlayan şehirlerden biri olduğuna inandığını ifade eden Işıkhan, bu toprakların vatan söz konusu olunca bedel ödemekten hiçbir zaman geri durmadığını dile getirdi.

Ülkenin her karış toprağında Yozgatlı bir şehidin, bir gazinin hatırasıyla karşılaşılabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Onların aziz hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuz birliğini ve beraberliğini daha da güçlendirmiş, enerjisini teröre değil kalkınmaya harcayan, evlatlarının geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye bırakmaktır. 'Terörsüz Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız olacaktır. Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Adımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir. Bu ülkenin geleceğini de ancak kardeşliğimizi büyüterek birlikte inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yakın coğrafyasının savaşlarla, krizlerle ve belirsizliklerle mücadele ettiğine dikkati çeken Işıkhan, böyle bir dünyada Türkiye'nin üretimini ve istihdamını artırarak ekonomisini büyütmesi, savunmasını güçlendirmesi, çalışma hayatını geleceğe hazırlaması ve en önemlisi toplumsal birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi gerektiğini anlattı.

Bakan Işıkhan, program öncesinde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı.

Kaynak: AA