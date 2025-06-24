600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu

600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
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Hükümet 600 bin kamu işçisi için zam teklifini açıklamaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu hafta ikinci teklifi vereceklerini açıkladı.

600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, işçi sendikaları ile hükümet arasında yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaklaşık 600 bin kamu işçisinin beklediği ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin soruları cevapladı. Bakan Işıkhan, bu hafta ikinci teklifi vereceklerini açıkladı.

TÜHİS'İN İLK TEKLİFİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

13 Haziran'da gerçekleştirilen ilk resmi görüşmede, kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk zam teklifini sundu.

Buna göre:

  • 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 16,
  • ikinci 6 ayı için yüzde 8,
  • 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 7,
  • ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam önerildi.

İşçi tarafı, bu teklifi hem ücret artışı hem de sosyal haklar bakımından yetersiz ve gerçeklikten uzak bularak reddetti.

İŞÇİLER NE İSTİYOR

İşçi kesimi, 2025 yılı için günlük en düşük ücretin 1800 TL'ye çıkarılmasını, ardından ise ilk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 25, diğer dönemler içinse ayrıca yüzde 10 refah payı talep ediyor.

SÖZLEŞME SADECE KAMU İŞÇİSİNİ ETKİLEMİYOR

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, yalnızca kamu işçilerini değil, memurların toplu sözleşme görüşmelerinden özel sektördeki toplu iş sözleşmelerine kadar geniş bir alanı etkiliyor. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri de bu sürecin bir parçası.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıemmi:

ne zamı hizmetli öğretmenden fazla maaş alıyor işin iyice cılkı çıktı-belediyede çalışan sağlıçıdan polisten fazla alıyor böyle saçma sapan maaşlar mı olur! o zaman güvenliği zabıta, ameliyatı işçiler eğitimide hizmetliler versin 65 tl alan hizmetli işçi var öğretmen 54 tl !

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Haber YorumlarıMert O:

Haziran ayında aldığım net ücret 36.981 TL 16 bin kira 3 çocuk var ve SAVUNMA sanayisinde uçak bakımı yapıyorum lütfen bunlara hesaba katın ve insaf edin . Memur da alsın kimse almasın demiyor ama işçinin aldığına göz diker gibi sözler yakışmıyor herkes kendine Müslüman olmuş işçiyi hedef göstererek bir yere varılmaz Allah devletimize zeval vermesin.

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

sarı sendika istifa

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Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

artık bize oldursün loo . diyen daha aklıma geldi enflasyon % garantisi var mı ? 6 aylık memur 12 aylık asgari ücret zamına kadar olan kısımda zararı telafi edecekler mi ? 12 ay beklet sonra 12. ay enflasyon neyse onu baz alıp zam yap ADALET ?

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