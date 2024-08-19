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Çalışma saatleri değişiyor! İşte yapılması planlanan düzenlemeden detaylar

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Türk İş Kanunu'nda ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yapılması gündemde... Yapılacak düzenleme kapsamında çalışma saatleri 40 saate düşürülecek. Bunun yanında 'uzaktan', 'kısmi', 'platform' gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri getirilecek.

30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu'nda değişiklik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre hükûmet, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

KURULDA MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunda da konu masaya yatırıldı. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının, iş dünyası gerekleri ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek belirlenmesi kararı alındı.

BAKAN IŞIKHAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da haziran ayında Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketinde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerinin müjdesini vermiş, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetmişti. Bakan Işıkhan "Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz" diyerek değişikliğin sinyalini vermişti. Bu kapsamda çalışma saatlerine de yeni ayar çekilmesi bekleniyor. 45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılarak 40 saate düşürülebileceği belirtiliyor.

MUHALEFET 37,5 SAATE DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Bir önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden düzenlemek zorundayız" demiş, muhalefet ise geçen yıl TBMM'ye çalışma saatlerinin haftalık 37,5 saate düşürülmesi için kanun teklifi sunmuştu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda hükümet kaynakları da "Yapılan yeni çalışmalarda merkeze, çalışanı koyuyoruz. Çalışanı güçlendirirsen işletme gelişir, işveren gelişir. Eğer çalışanı güçlendirmiyorsan, güçlendiremiyorsan istediğin kadar yasal düzenleme yap, işletmeleri değiştir, ilerleme kaydedilmiyor. Yapılacak düzenlemelerde, çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin yeni hükümler olacak. Bir sürü sosyal sorumluluk projesi yapan işletme var. Kendi çalışanlarına ücret vermiyor, ya da az veriyor. Burada bir dengesizlik var, bu giderilmeli" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Çalışma Bakanlığı Ekonomi Tatil İş Dünyası Yaşam Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (16)

sade vatandaş:

özel sektörün çoğu fırsatçı olup insanlıktan çıkmış işçileri 12 saat köle gibi asgari ücrete çalıştırıyor o söyledikleri çalışma saatlerini uygulayacak işyerleri zor bulurlar bunu ancak dört mevsim bol bol ,bol maaşla tatil yapan memurlarına uygularlar

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Özgür Sevindik:

İstediğiniz kadar kanun çıkarın uygulamayadıktan sonra yone memurlara yarayacak ceremesi gariban işçiden çıkacak

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isa kızmaz:

Memur zaten Full yatıyor. İşçiye bir çözüm bulunsun.

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Ahmet AKGÜL:

kanun çıkarması çok kolayda onu tüm ülkeye uygulattıracak devlet otoritesi lazım. oda yok

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Sihirbazın Çırağı:

asgari ücretin karşılığı olan çalışma süresi günde bir iki saati geçmemeli çünkü siz hakkı olmayan insanları suriyeden, afganistandan filan getirip istihdam sorununu körüklüyorsunuz. Eğer on sene önce suriyeliler, afganlar AZKEN ya da öncesinde hiç yokken çalışma saatlerini hali hazırdakinin yarısına (4 saat/gün) azaltsaydınız ve suriyelileri, afganları getirmeseydiniz işsizlik sıfırlanırdı ve çalışma kalitesi artardı. işsiz kitle var olunca, işsizlikle tehdit edip kötü koşullara razı ediyorsunu

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Mengele:

Avrupada calisma saati 35 saat fakat 37,5 saat calisiliyor 2,5 saat haftada hesabina izin olarak kayda geciyor yillik izin ile de kullanabilirsin 130 saat bir yilda birikmis olur 3 5 hafta izin ekstran olur

6
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masteng aston:

Gecen yilda ayni haberi okudum...

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Benekonomistim:

Sorun 40 saat değil iş yerlerindeki sorun senin 1 buçuk yada 2 saat yemek molası eklemesi bunu çözün yemek saati yarım saat zorunlu kılın tam 8 saat sonra işten ayrılmasını sağlayın çalışanın gününü öldürüyor iş yerinde kimsede itiraz etmiyor güdülen güdülmekten memnun

5
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Abdullah Atik:

Bu saatten sonra, Ne kadar ekmek o kadar köfte ....

5
0
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Ali Tokgönül:

Her yeşilimiz tamam , bir fıstık yeşilimiz yoktu onu da yaptık elhamdülillah .

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